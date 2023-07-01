تفاصيل جديدة في واقعة وفاة مدير مدرسة المنيا

النقابة العامة للمعلمين تكذب السوشيال ميديا

أعلنت نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، حقيقة وفاة مدير مدرسة بالمنيا، والتى تداولت عدد من الصفحات على وسائل التواصل الإجتماعى وبعض المواقع الإخبارية أنه توفى أثناء عمله الإضافى "عامل بناء" ، لعدم قدرته على الإنفاق وأنه يتلقى مساعدات مالية من أشخاص لإعانته على مصاريف أسرته.

ونفت النقابة العامة للمعلمين صحة هذه المعلومات ، وأنه المعلم سليمان محمد عبد الحميد مدير مدرسة صفط بالشرقية الإبتدائية التابعة لمحافظة المنيا، وافته المنية ، نتيجة أزمة قلبية حادة، وليس فى موقع بناء.

وكلف نقيب المعلمين بتشكيل وفد من النقابة لمساندة أسرة المعلم فى مصابهم الأليم واستيضاح الحقيقة ، وتوجه وفد من النقابة الفرعية للمعلمين بالمنيا برئاسة حامد الشريف أمين صندوق النقابة العامة ، وأمين النقابة الفرعية بالمنيا ، والدكتور على عبد السلام مدير عام إدارة المنيا التعليمية ورئيس اللجنة النقابية لمعلمي بندر المنيا ، وحمادة النقيب رئيس فرعية المعلمين بملوى ، ومؤمن الخطيب رئيس اللجنة النقابية لمعلمي مركز المنيا ، ومحمد طه عثمان أمين صندوق لجنة المركز ، مؤمن محمد محمد خلاف أمين لجنة المركز ،وإسماعيل عرفات عضو لجنة المركز ، لتقديم واجب العزاء لأسرة المعلم سليمان محمد عبد الحميد مدير مدرسة "صفط الشرقية" الإبتدائية التابعة لمحافظة المنيا ، نتيجة أزمة قلبية حادة.

وصرح نجل المعلم سليمان محمد عبد المجيد ، بأن كل ما يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام غير صحيح بأن والده كان يعمل عامل بناء بجانب عمله التربوى مديرا لمدرسة، ونافيا أن الأسرة طلبت أى مساعدات مادية.

وأوضح نجل المعلم أن الاسرة تستنكر جميع ما قيل ، وأن الشائعات أضرت بأسرته ضرراً معنويا كبيراً وأنهم بفضل الله فى غير احتياج نهائيا لأى مساعدات من أى فرد ، مضيفاً أن والده كان أحد التربويين المشهود له بالكفاءة والتفانى فى العمل ، وأحد القيادات الحزبية بالمنيا لثانى أكبر حزب فى مصر.

وناشد نجل الفقيد ، الجميع بعدم الانسياق وراء مايقال عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، وتقدمت أسرة المعلم بالشكر لنقابة المعلمين على المساندة فى وفاة والدهم.