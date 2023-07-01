أسعار طبق البيض اليوم السبت

رابع أيام عيد الأضحى

أسعار البيض.. شهدت أسعار كرتونة البيض في المزرعة خلال تعاملات اليوم السبت استقرارًا وثباتًا سعريًا ملحوظًا في رابع أيام عيد الاضحى المبارك، وسجل سعر طبق البيض الأبيض 113 جنيهًا، وكذلك استقر طبق البيض البني عند 115 جنيهًا واستقر أيضا طبق البيض البلدي عند 114.75 جنيهًا.

وفي هذا الصدد تنشر"بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم السبت والتي استقرت خلال التعاملات الصباحية في المزرعة، وتعد هذه الخدمة لحظية تحرص على تقديمها بوابة الوفد لمتابعيها للوقوف على آخر المستجدات السعرية التي تطرأ على أسعار السلع لاسيما البيض، وجاءت أسعار كرتونة البيض اليوم على النحو الآتي:

سعر المزرعة لجميع أنواع البيض اليوم السبت

طبق البيض

استقرت أسعار البيض على حد سواء، وسجل سعر طبق البيض الأبيض 113 جنيهًا، وكذلك استقر طبق البيض البني عند 115 جنيهًا واستقر أيضا طبق البيض البلدي عند 114.75 جنيهًا.

أما أسعار البيض للمستهلك فاستقرت أيضًا على جميع الأنواع وسجلت:

سجل طبق البيض الأبيض للمستهلك 120 جنيهًا، واستقر طبق البيض البني للمستهلك عند 122 جنيهًا، واستقر أيضا طبق البيض البلدي عند 125 جنيهًا.

ومن ناحيتها؛ تستمر شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية في رصد ومتابعة أسعار البيض اليوم بشكل مستمر داخل الأسواق، في إطار تنفيذ خطة الدولة لتطوير ودفع عجلة إنتاج الثروة الداجنة للأمام، ولعل أبرز هذه الخطط هو تشجيع إقامة المشروعات التكاملية بالمناطق الصحراوية للتوسع وزيادة القدرة الإنتاجية للثروة الداجنة داخل مصر.

وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الدواجن ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وتوتر الأوضاع في المنطقتين العربية والأوروبية، لا سيما الحروب الأهلية والداخلية التي تشهدها المنطقة العربية الآن في منطقتي سوريا والسودان، مما استدعى هذا إلى قلة التصدير والتصنيع والتجارة في المنطقة العربية وبدول الجوار وتدهور أسعار الأعلاف وارتفاعها، الأمر الذي أثر بشكل كبير في ارتفاع أسعارها، مما كان له عامل رئيسي في توتر أسعار الطيور، وتحرص الوفد على تقديم هذه الخدمة السعرية لأسعار مختلف السلع، لاسيما أسعار كرتونة البيض، وكل ما يهتم به متابعو الوفد، بشكل لحظي للوقوف على آخر التطورات التي تشغل الرأي العام.