الصحة العالمية تحذر من مادة الاسبارتام المستخدمة في المشروبات الغازية

المياه الغازية .. هي مشروبات صناعية يضاف اليها مواد حافظة وغازات ونكهات تعطيها الطعم المميز الذي يختلف من نوع لآخر بالاضافة الى مادة الاسبارتام وهى بديل السكر ، ومن أشهر أنواعها المشروبات الغازية "الكوكا كولا"، وفى الايام القليلة الماضية انتابت حالة من القلق للكثيرين حول العالم بعد أن أصبحت "أسبارتام"، المادة الشهيرة حول العالم في تحلية المشروبات السكرية، على قائمة المواد المسرطنة.

وبعد سنوات من استخدامه كبديل للسكر فى تحلية المياه الغازية ، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مادة التحلية الأسبارتام التي تضاف إلى آلاف المشروبات الغازية والأطعمة منخفضة السعرات الحرارية، أنها خطر محتمل بالسرطان«مادة مسرطنة»، وفقا لما ورد عن موقع «dailymail».

ووفقا للتقارير، من المقرر أن يُدرج الأسبارتام على أنه مادة من المحتمل أن تكون مسرطنة للإنسان، في إعادة تصنيف منظمة الصحة العالمية، وفقًا لمطلعين، حيث يتبع مراجعة سلامة رئيسية في استبدال السكر الاصطناعي التي شملت 1300 دراسة.

وقالت وحدة أبحاث السرطان بمنظمة الصحة العالمية، إن أسبارتام، المستخدم في منتجات من المشروبات الغازية الدايت والعلكة "اللبان" وغيرها، سيتم إدراجه في شهر يوليو على أنه من المحتمل أن يكون مادة مسرطنة للإنسان للمرة الأولى من قبل الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC).

وتعد مادة الأسبارتام إحدى أكثر المحليات الصناعية شيوعًا في العالم، والتي تفوق حلاوة السكر العادي 100 مرة.

وتراجع لجنة منظمة الصحة العالمية للإضافات أيضًا استخدام الأسبارتام هذا العام، فمن المقرر أن تعلن نتائجه في نفس اليوم الذي تعلن فيه الوكالة الدولية لبحوث السرطان عن قرارها- في 14 يوليو المقبل.

ومع ذلك، أثارت أحكام الوكالة الدولية لأبحاث السرطان المماثلة في الماضي لمواد مختلفة مخاوف المستهلكين بشأن استخدامها، وأدت إلى رفع دعاوى قضائية، وضغطت على الشركات المصنعة لإعادة إنشاء الوصفات والمبادلة بالبدائل، حيث أدى ذلك إلى انتقادات بأن تقييمات الوكالة يمكن أن تكون مربكة للجمهور.

وتضمنت بعض المخاطر الصحية المحتملة المرتبطة بالمُحليات الصداع والسرطان والدوخة، لكن الأبحاث التي تدعم هذه الادعاءات ما تزال غير حاسمة.

تستعرض الوفد فى السطور التالية معلومات عن مادة الأسبارتام والتوقعات بالاصابة بمرض بالسرطان :

مادة الاسبارتام :

هى مادة محلي صناعي تم تطويره لأول مرة في الستينيات وهو محلى بحوالي 200 مرة من السكر، وهذا يعني أن هناك حاجة إلى جرام لكل جرام أقل من السكر لتحقيق نفس النتيجة الحلوة، مما يجعل المنتجات التي تحتوي عليه تحتوي على سعرات حرارية أقل، على عكس السكر، فإنه لا يرفع مستويات السكر في الدم، وبالتالي يمكن استخدامه كمصدر بديل للحلاوة لمرضى السكر.

أين يوجد الأسبارتام؟

أشهر المنتجات التي تحتوي على الأسبرتام:

- المشروبات الغازية الدايت

- مشروبات الصودا الخالية من السكر

- العصائر قليلة السكر

- الحلويات الخالية من السكر

- محليات القهوة منخفضة السعرات الحرارية

-الزبادي قليل الدسم

هل الأسبارتام مادة مسرطنة ؟

وتقوم لجنة الخبراء المشتركة بمراجعة استخدام الأسبارتام وستعلن النتائج التي توصلت إليها في نفس اليوم الذي تعلن فيه الوكالة الدولية لبحوث السرطان عن قرارها في 14 يوليو، كما زُعم.

وقالت JECFA، إن الأسبارتام آمن للاستهلاك ضمن الحدود اليومية المقبولة منذ عام 1981، وعلى سبيل المثال، يجب على شخص بالغ يزن 60 كجم أن يشرب ما بين 12 و36 علبة من صودا الدايت، اعتمادًا على كمية الأسبارتام في المشروب، كل يوم ليكون في خطر، وقد تم تقاسم وجهة نظرها على نطاق واسع من قبل المنظمين الوطنيين، بما في ذلك في الولايات المتحدة وأوروبا.

كما ذكر متحدث باسم الوكالة الدولية لبحوث السرطان إن النتائج التي توصلت إليها لجنتي الوكالة ولجنة الخبراء المشتركة كانت سرية حتى يوليو، لكنهم أضافوا أنهم مستمرون مع استنتاج IARC يمثل «الخطوة الأساسية الأولى لفهم السرطنة».

وتقوم لجنة الإضافات «بإجراء تقييم للمخاطر، والذي يحدد احتمال حدوث نوع معين من الضرر (مثل السرطان) في ظل ظروف ومستويات معينة من التعرض»، وتضع النتائج التي تم تسريبها، أن مادة التحلية تحت فئتين أكثر خطورة، «ربما تكون مسببة للسرطان للإنسان» و«مسببة للسرطان للإنسان»، مما يشير إلى أن الأدلة محدودة، وربما يمكن أن يكون لأحكام IARC تأثير كبير.

وقال المجلس الدولي لجمعيات المشروبات، وهو هيئة تضم كوكاكولا في أعضائه، إن التسريب مثير للقلق، كما قالت المديرة التنفيذية كيت لواتمان، إنه يجب أن تشعر سلطات الصحة العامة بقلق عميق من أن هذا الرأي المسرب، الذي يتعارض مع عقود من الأدلة العلمية عالية الجودة ويمكن أن يضلل المستهلكين بلا داع لاستهلاك المزيد من السكر بدلًا من اختيار خيارات آمنة خالية من السكر ومنخفضة السكر، على أساس الدراسات منخفضة الجودة.

رآى الخبراء عن مادة الأسبارتام :

«الأسبارتام هو أحد أكثر المكونات التي تم بحثها بدقة في التاريخ، حيث أعلنت أكثر من 90 وكالة لسلامة الأغذية في جميع أنحاء العالم أنه آمن، بما في ذلك هيئة سلامة الأغذية الأوروبية، التي أجرت أكثر تقييم شامل لسلامة الأسبارتام حتى الآن.»

قال الدكتور جون سيفينبيبر، خبير الطب بجامعة تورنتو: لقد أثبت أن الأسبارتام أداة آمنة لتقليل السعرات الحرارية والسكريات في النظام الغذائي وهو أحد أكثر المكونات التي خضعت للدراسة على نطاق واسع مع أكثر من 40 عامًا من العلوم عالية الجودة.