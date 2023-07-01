قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يوليو.. الصرف اليوم

زادت معدلات البحث خلال الساعات الماضية من قبل أصحاب البطاقات التموينية عن أسعار السلع التموينية لشهر يوليو وذلك بالتزامن مع بدء صرفها بداية من اليوم.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على صرف استعاضات السلع التموينية لشهر يوليو من شركتي الجملة العامة والمصرية التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، مشيرة إلى أنه تم تسليم منافذ الصرف استعاضة البداية لشهر يوليو، مشيرة إلى توفير 32 سلعة للمواطنين على بطاقة الدعم، دون أي زيادة في أسعارها.

أسعار السلع التموينية:

سعر السكر1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

سعر الأرز المعبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

سعر الزيت خليط 800 مللي 30 جنيهًا.

سعر المكرونة 800 جم 13.00 جنيها.

سعر المكرونة 400 جم 6.5 جنيه.

سعر المسلى صناعي 800 جم 36 جنيهًا.

سعر العدس المجروش 500 جم 21 جنيهًا.

سعر الفول المعبأ 500 جم 9.00 جنيهات.

سعر کیس ملح طعام 300 جم 1.25 جنيه.

سعر اللبن الجاف 125 جم 25.5 جنيه.

سعر الطحينة البيضاء ظرف 140 جرامًا 3.75 جنيه.

سعر المربى أنواع 350 جرامًا 16 جنيهًا.

سعر التونة المفتتة وزن 140 جرامًا 18 جنيهًا.

سعر الدقيق المعبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم 18.00 جنيه.

سعر القهوة سريعة الذوبان 18 جم 4 جنيهات.

سعر علبة مرقة دجاج 6 جنيهات.

سعر الصلصة 300 جم 8 جنيهات.

سعر البسكويت يويوز سادة بجنيه ونصف.

سعر البسكويت يويوز ويفر أنواع 2.75 جنيه.

سعر البسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

سعر الصلصة 300 جم 8 جنيهات.

سعر الشاي ناعم 40 جم 5 جنيهات.

سعر البسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

سعر الجبن الأبيض زنة 125 جراما 4.5 جنيه.

سعر الجبنة تتراباك 500 جم 14 جنيهًا.

سعر الجبنة تتراباك 250 جم 7.50 جنيه.

سعر بار حلاوة طحينية سادة 40 جم 3 جنيهات.

سعر مسحوق أتوماتيك 800 كجم 25 جنيهًا.

سعر مسحوق عادي يدوي 800 جم 16 جنيها.

سعر کیس سائل غسيل أواني 80 جم 3 جنيهات.

سعر صابون غسيل 125 جم 3 جنيهات.

سعر صابون تواليت 125جم 7.50 جنيه.

سعر الخل 5% 900 ملي 6 جنيهات.

جدير بالذكر، أقرت الموازنة الجديدة زيادة دعم السلع التموينية، حيث زادت مخصصات دعم السلع التموينية، في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2023 على نحو 37 مليار جنيه، حيث سجلت 127 مليارا و700 مليون جنيه، مقابل نحو 90 مليار جنيه للسنة المالية العام السابق 2023/2022، وذلك وفقا لما جاء بالبيان المالي لموازنة العام الجديد.