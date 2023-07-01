الشرقية تتصدر محافظات الجمهورية في المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة

تصدرت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية المركز الأول في عمل المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة على مستوى الجمهورية، بعد تقديم ٨ آلاف و٩٠٣ خدمة طبية بمبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للمواطنين بمحافظة الشرقية.

ويأتي ذلك بعد تلقي الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقريراً تفصيلياً عن خدمات المبادرات الرئاسية الصحية، التي قدمتها مبادرة ١٠٠ يوم صحة للمواطنين خلال عملها أمس في جميع محافظات الجمهورية، وتم خلالها تقديم ٥١ ألف و٧٠٠ خدمة صحية ضمن المبادرات الرئاسية في جميع أنحاء الجمهورية، وتوعية توجيه ٣٣ ألف مواطن للاستفادة من خدمات المبادرات الرئاسية في جميع المحافظات، وإعلان ذلك على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان.

وأشار الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى إعلان وزير الصحة والسكان تصدر محافظة الشرقية، للمبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة؛ يعزز من حرص الفرق الطبية على العمل بجد وإخلاص، ويشد من آزرهم، ويزيد من مسئولياتهم القومية تجاه خدمة المواطنين، وبذل المزيد من الجهد، لوصول الخدمة لجميع المواطنين بمحافظة الشرقية، بما يساهم في خلو المجتمع من الأمراض.

وأوضح مسعود أن المواطنين على أرض مصر يتمتعون بالصحة والرفاهية، مقدماً الشكر لوزير الصحة والسكان، على الدعم المستمر للمنظومة الصحية، والشكر الموصول لجميع الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، نظراً لجهودهم المخلصة المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.