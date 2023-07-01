سعر الدولار في رابع أيام عيد الأضحى

سعر الدولار.. شهد سعر الدولار خلال فترة التداولات الصباحية اليوم السبت في البنوك المصرية وماكينات الصرف الألي الـATM، استقرارا على أخر معدلات سعرية ومصرفية شهدها قبل اجازة عيد الاضحى المبارك على مستوى الشركات المصرفية والبنوك العاملة بالقطاعين العام والخاص، لتثبت سعر العملة الخضراء عند سعر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وفي هذا السياق تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدولار خلال فترة التعاملات الصباحية في ماكينات الصرف الالي نظرا لغلق البنوك في أخر ايام عيد الاضحى المبارك ليكون غدا أول ايام العمل على مستوى القطاع العام والخاص،وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

سعر الدولار اليوم السبت في البنوك وماكينات الصرف الالي:

الدولار

وفى بنك الإسكندرية، سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 30.84 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

30.84 جنيه للشراء.

30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

30.90 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.