السالمون والسردين.. قائمة من الأطعمة للحفاظ على صحة عقلك

تعدّ الصحة العقلية من الجوانب الأساسية لصحة الإنسان بصفة عامة، إذ تؤثر بشكل كبير على جودة حياته وقدرته على التعامل مع التحديات اليومية، وفق سكاي نيوز عربية.

ومن أجل الحفاظ على الصحة العقلية، تلعب عوامل مختلفة دورا حاسما، بما في ذلك التغذية السليمة والمتوازنة.

وفي هذا التقرير، نستعرض مجموعة من الأطعمة التي يجب تناولها للحفاظ على الصحة العقلية، وفقا للدكتورة هانا بوريانوفا، عالمة أعصاب في جامعة بورنماوث البريطانية: