إقبال كبير على دور السينما والمنتزهات فى ثالث أيام العيد

واصل المصريون احتفالاتهم بعيد الأضحى المبارك لليوم الثالث على التوالى، حيث شهدت دور السينما والكافيهات فى المولات التجارية ووسط البلد بالقاهرة إقبالًا شديدًا.

دور السينما كانت مقصداً للشباب منذ اليوم الأول، خاصة فى ظل مشاركة أسماء كبيرة من النجوم بأعمال فنية، أبرزهم كريم عبدالعزيز وتامر حسنى وأمير كرارة وغيرهم من الفنانين، حيث امتلأت حفلات دور السينما بالزوار خلال أيام العيد.

يشارك فى موسم عيد الأضحى كوكبة من النجوم بأفلام، جاء فى مقدمتها فيلم بيت الروبى، مستر إكس، تاج والبعبع، وغيرها من الأفلام الجديدة.

وحفاظا على الأمن والمظهر العام، كثفت أجهزة الأمن من تواجدها ووضعت الحواجز الحديدية أمام دور السينما لتأمين احتفالات المواطنين وإحباط أية محاولات للتحرش.

وشهدت الحدائق والمنتزهات وممشى أهل مصر إقبالًا كبيرًا من الجمهور خلال أيام العيد، كما شهدت الملاهى والألعاب الترفيهية بالحدائق والمتنزهات إقبالًا واسعًا من الأطفال.

وقصد المصريون الكورنيش، واستمتعوا بالمياه من خلال ركوب المراكب النيلية فى جولة نيلية بنهر النيل، حيث يستقر أكبر عدد من المراكب بمرسى حديقة الجزيرة الملاصقة لكوبرى قصر النيل بالزمالك.