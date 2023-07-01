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السبت 01 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

تحت شعار « فرحة عيـد » واحتفالًا بعيد الأضحي المبارك

برلمان شباب مصر بوزارة الشباب ينظم 50 فعالية إحتفالية بمحافظات الجمهورية

بوابة الوفد الإلكترونية

نظم أعضاء برلمان شباب مصر بوزارة الشباب والرياضة، 50 فعالية إحتفالية بمحافظات الجمهورية ، تحت شعار « فرحة عيـد » احتفالًا بعيد الأضحي المبارك .

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وزارة الرياضة تواصل فعاليات مبادرة العيد أحلي بمراكز الشباب


جاء ذلك عقب الانتهاء من أداء صلاة عيد الأضحى المبارك ؛ حيث انطلق أعضاء برلمان شباب مصر بمبادرة "فرحة عيد" التي سبق الإعداد والتحضير لها قبيل العيد بأيام، وتجول خلالها أعضاء البرلمان مختلف مراكز المحافظات المصرية؛ لتقديم التهنئة للشعب المصري بعيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا جميعًا بالخير واليمن والبركات.


كما شملت المبادرة بعض الزيارات لتهنئة السادة محافظي المحافظات وأعضاء مجلس النواب المصري، بعيد الأضحى المبارك، كذلك تقديم بعض الهدايا والألعاب للأطفال في الساحات والشوارع كنوع من التهنئة ورسم البهجة على وجوههم، وتعريفهم  بالبرلمان .

وفي إطار الدور الخدمي والمجتمعي الذي يقدمه برلمان شباب مصر على مستوى الجمهورية، حرص أعضاء البرلمان علي تنظيم زيارات لدور الرعاية الاجتماعية للأيتام للإحتفال معهم؛ والتي تضمنت تنفيذ بعض الألعاب والأنشطة الترفيهية، وتوزيع الهدايا والألعاب عليهم لتهنئتهم وإدخال السرور على قلوبهم.

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