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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

في ثالث أيام عيد الأضحى

وزارة الرياضة تواصل فعاليات مبادرة العيد أحلي بمراكز الشباب

احتفالات العيد بمراكز
احتفالات العيد بمراكز الشباب

تعمل وزارة الشباب والرياضة، على مواصلة تنفيذ فعاليات مبادرة العيد أحلي بمراكز الشباب، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، لإدخال البهجة والسعادة عليهم، من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة داخل مراكز الشباب، وإتاحة إمكانيات المركز للجمهور، وتتنوع بين العاب رياضية وانشطة ترفيهية وملاهي وتوزيع ألعاب وهدايا للأطفال داخل مراكز الشباب.

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وأشار الدكتور أشرف صبحي، إلي إتاحة جميع المراكز لاستقبال المواطنين بالمجان، وتكثيف البرامج الترفيهية والرياضية داخل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك ، واستقبال المواطنين والأسر ورواد وأعضاء مراكز الشباب بالمجان، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.


وتأتي مبادرة العيد أحلي بمراكز الشباب، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتكثيف البرامج الترفيهية والرياضية داخل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك ، واستقبال المواطنين والأسر ورواد وأعضاء مراكز الشباب بالمجان، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية، ومن خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية - الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب.

التنمية الشبابية بالجزيرة يواصل احتفالاته بعيد الاضحى للاعضاء

و  يواصل مركز التنمية الشبابية بالجزيرة "مركز شباب الجزيرة سابقًا '  تنظيم عدد من الاحتفالات للأعضاء  بمناسبة بعيد الاضحي المبارك.


يأتي هذا تحت إشراف لجنة وزارة الشباب و الرياضة المشرفة على المركز برئاسة اللواء إسماعيل الفار، وكيل أول الوزارة، ورئيس قطاع الشباب بالوزارة.


و ينظم مركز التنمية الشبابية بالجزيرة عدد من الحفلات علي مدار أيام عيد الاضحي المبارك علي المسرح الروماني 
و رفع مركز التنمية الشبابية بالجزيرة حالة الطوارئ القصوي خلال أسبوع العيد وقام  شريف  منصور المدير التنفيذي  للمركز بعمل برنامج خاص للاعضاء  من أجل الاستمتاع بإجازة العيد وتوفير كل سبل الراحة للأعضاء و الزائرين.


و حرصت اللجنة  المشرفة علي المركز برئاسة اللواء  إسماعيل الفأر علي المتابعة المستمرة لسير الانشطة طوال الاسبوع، بالإضافة الي التواجد المستمر للمدير التنفيذي داخل المركز طوال اجازة العيد لتذليل جميع الصعوبات أمام الأعضاء من اجل الاستمتاع باجازة العيد من أجل تفعيل مبادرة العيد أحلي داخل مراكز الشباب و التي اطلقتها وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي.

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