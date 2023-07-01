وصول الحوض العائم "فخر القناة" لترسانة بورسعيد البحرية

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس وصول الحوض العائم "فخر القناة" لترسانة بورسعيد البحرية بعد نجاح عملية عبوره المجرى الملاحى ضمن قافلة الجنوب في عملية عبور خاصة مقطورا بواسطة القاطرة POSH HAWK في رحلته قادما من ترسانة SANG SANGIN بكوريا الجنوبية .

أكد رئيس الهيئة أن الحوض العائم" فخر القناة" يعد نقلة نوعية تضيف قدرات جديدة في مجال إصلاح وصيانة السفن والوحدات البحرية الكبيرة في ظل إستراتيجية الهيئة لتنويع مصادر الدخل عبر تقديم خدمات إضافية للسفن العابرة للقناة تعتمد على تطوير منظومة الإصلاحات الخارجية وإستغلال الموقع المتميز للترسانة في مدخل القناة الشمالي ، و تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير ورفع قدرات الهيئة ، وأن الحوض العائم الجديد يعد الإضافة الأحدث لترسانة بورسعيد البحرية التي تضم ثلاثة أحواض عائمة أخرى تستخدم في صيانة وإصلاح السفن والوحدات البحرية التابعة للهيئة بحمولات تتراوح من ٥ آلاف إلى ٢٥ ألف طن ، وسيتيح إضافة قدرات جديدة في مجال إصلاح وصيانة السفن الكبيرة العابرة للقناة والوحدات البحرية الكبيرة التابعة للهيئة مثل الكراكات العملاقة حيث يتناسب أبعادها مع أبعاد الحوض العائم الجديد الذي يبلغ طوله الكلي ٢٦٠ مترا وعرضه ٦٢ مترا وغاطسه يصل إلى ١٨ مترا بحمولة ٣٥ ألف طن .

وأضاف رئيس الهيئة أن بوصول الحوض العائم" فخر القناة" إلى ترسانة بورسعيد البحرية سيتم العمل على تثبيت الحوض في موقعه إستعدادا لدخوله الخدمة خلال مجموعة عمل مشتركة من إدارة الترسانات والإدارة الهندسية بالهيئة وبالتعاون مع شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى وخبراء من الترسانة الكورية ، وأن وصول الحوض العائم لقناة السويس مقطورا تعد عملية عبور خاصة إستغرقت ما يقرب من ٢٤ ساعة وإستلزمت إتخاذ بعض الإجراءات السابقة لضمان العبور المباشر دون التوقف في منطقة الإنتظار بالبحيرات الكبرى ودون التأثير على حركة عبور السفن بالقناة وتحت إشراف مجموعة من مرشدي القناة وبمساعدة ثلاثة قاطرات تابعة للهيئة .