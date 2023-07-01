أصدرت سلطة الطيران المدني السودانية بيانا، أعلنت فيه تمديد إغلاق المجال الجوي السوداني، وفق سكاي نيوز عربية.

وسيجري إغلاق المجال الجوي السوداني حتى العاشر من يوليو، أمام الحركة الجوية باستثناء الرحلات ذات الأغراض الإنسانية.

وأُغلق المجال الجوي في السودان أمام حركة الطائرات بعد اندلاع الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل الماضي.

وأدى الصراع إلى مقتل المئات وفرار أكثر من 200 ألف إلى دول مجاورة وكذلك نزوح 700 ألف آخرين داخليا.

وأبرم الجيش والدعم السريع أكثر من هدنة سرعان ما كان يتمّ خرقها.

ويحتاج 25 مليون شخص في السودان لمساعدة إنسانية وحماية، بحسب الأمم المتحدة.



