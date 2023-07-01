أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق

شهدت أسعار الذهب في مصر خلال إجازة عيد الأضحي، انخفاضا بشكل ملحوظ، إذ يبحث المواطنون عن كيفية شراء المشغولات الذهبية، من خلال معرفة أسعار الذهب في مصر، للوصول إلى أفضل سعر للمعدن الأصفر، والمقارنة بأسعار السوق، للشراء بأرخص الأسعار، وتجنب جشع التجار.

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سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,600 شراء 2,623 جنيها.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,383 شراء 2,404 جنيها.

عيار 21 بيع 2,275 شراء 2,295 جنيهات.

عيار 18 بيع 1,950 شراء 1,967 جنيها.عيار 14 بيع 1,517 شراء 1,530 جنيها.

عيار 12 بيع 1,300 شراء 1,311 جنيها.

الاونصة بيع 80,860 شراء 81,571 جنيه.

الجنيه الذهب بيع 18,200 شراء 18,360 جنيه.

الكيلو بيع 2,600,000 شراء 2,622,857 جنيه.



