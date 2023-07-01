أمرابط يوافق على الانتقال للدوري السعودي بشرط

وافق اللاعب الدولي المغربي سفيان أمرابط نجم وسط فريق نادي فيورنتينا الإيطالي، على الانتقال للدوري السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، حيث يمتلك عدة عروض للرحيل عن الفيولا.

اقرأ ايضًا ..

العروض تنهال على سفيان أمرابط

تلقى سفيان أمرابط عدة عروض من أندية للرحيل عن فيورنتينا في يونيو الجاري، وكان من أبرزها عرض نادي برشلونة الإسباني، بجانب عرض الفيولا للتجديد مع اللاعب المغربي.

كما يرغب النادي الاهلي السعودي في الحصول على خدمات اللاعب في الميركاتو الصيف الحالي 2023، فضلًا عن عرض نادي اتلتيكو مدريد الذي دخل ضمن قائمة الراغبين في التعاقد مع اللاعب.

عقد أمرابط مع فيورنتينا

ينتهي عقد أمرابط مع نادي فيورنتينا بنهاية الموسم المقبل، وسيكون اللاعب مجانًا في يونيو من عام 2024، حيث يتمسك الفيولا بالأمل الأخير لضمان بقاء سفيان لموسم أخر على الأقل.

موقف أمرابط من عرض الأهلي

يوافق اللاعب المغربي سفيان أمرابط على الانتقال للنادي الاهلي بداية من الموسم المقبل، وأنه لا يرفض أي عرض يحصل عليه من أي نادي حول العالم، كما سبق أن وافق على عرض نادي برشلونة، لكنه يترك الأمر معلقًا لنادي فيورنتينا الإيطالي.

شرط فيورنتينا من لرحيل امرابط

حتى الآن لا يرغب نادي فيورنتينا في رحيل اللاعب الذي أصبح عنصر أساسي بالفريق، وقادهم لنهائي كأس إيطاليا ونهائي دوري المؤتمر الأوروبي عن نسخة الموسم الماضي، لكنه يرغب أيضًا في الحصول على مقابل مادي جيد من رحيل اللاعب لأي نادي خلال يونيو الجاري.

يرغب فيورنتينا في الحصول على مبلغ 30 مليون يورو مقابل الموافقة على رحيل النجم المغربي سفيان امرابط عن النادي بشكل نهائي، خاصة وان اللاعب يتبقى له موسم في العقد ويتمسك النادي ببقاء المغربي ضمن صفوفه.

قاد سفيان أمرابط منتخب المغرب لنصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر، ونجح في تحقيق المركز الرابع بالبطولة بعد الخسارة في لقاء تحديد الثالث والرابع والذي فاز به منتخب كرواتيا.

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد الالكترونية اضغط هنا

في سياق أخر، يفاوض النادي الاهلي عدد من الصفقات الاوروبية في مقدمتها رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، وجاتوزو لتولي المهمة الفنية للفريق في الموسم المقبل بعد حسم صفقة ادوارد ميندي من نادي تشيلسي.