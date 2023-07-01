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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

اليوم.. مصر الاولمبى يواجه الجابون لخطف بطاقة نصف النهائي

منتخب مصر الاولمبي
منتخب مصر الاولمبي

يخوض منتخب مصر الأولمبي مواجهة من العيار الثقيل امام نظيره منتخب الجابون، والتي تجمع الطرفين مساء اليوم السبت، على ملعب ستاد طنجة، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية بكأس أمم افريقيا تحت 23 عام لنسخة 2023 المقامة في المغرب.

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تعادل منتخب مصر في مواجهة الجولة الاولى أمام منتخب النيجر بدون أهداف، في لقاء الجولة الثانية تمكن من تحقيق الانتصار على منتخب مالي بهدق نظيف سجله اللاعب ابراهيم عادل.

منتخب مصر يواجه الجابون اليوم

يستكمل منتخب مصر مبارياته في دور المجموعات بلقاء منتخب الجابون في الجولة الثالثة والحاسمة للتأهل، والتي يحتاج الفراعنه للخروج بانتصار منها ليضمن التاهل مباشرة لدور نصف نهائي أمم أفريقيا الاولمبي.

فرص منتخب مصر للتأهل لنصف النهائي

يحتاج منتخب مصر لتحقيق الانتصار ليؤكد تاهله مباشرة لنصف النهائي دون النظر لباقي نتائج المجموعة، لكن في حالة تعادل الفراعنه فإنه سيحتاج لتعادل مالي أو خسارتهم من منتخب النيجر.

في حالة تعادل منتخب مالي مع النيجر أو تعرضه للهزيمة سيفتح ذلك طريق أسهل للفراعنة للتأهل لنصف النهائي، خاصة وأن المواجهات المباشرة تلعب لصالح منتخب مصر الاولمبي بعدما فاز على منافسه في الجولة الثانية.

ترتيب مجموعة مصر 

يحتل منتخب مصر المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية من بطولة أمم أفريقيا الاولمبي 2023 المقامة في المغرب، وذلك برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب النيجر الاول في الترتيب.

ويأتي منتخب مالي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط من انتصار وهزيمة، ثم منتخب الجابون في المركز الرابع والأخيره بدون رصيد من النقاط.

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موعد مباراة مصر والجابون اليوم 

من المقرر ان تقام مباراة مصر والجابون اليوم السبت في تمام الساعة الحادي عشر قبل منتصف الليل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتقام على ملعب ستاد طنجة، حيث ان القناة الناقلة للمباراة هي بي إن سبورتس القطرية عبر beIN Sports HD 4 حصريًا في الشرق الأوسط.

تاريخ مواجهات مصر والجابون 

مباراة مصر والجابون اليوم هي المواجهة الثالثة في تاريخ مواجهات المنتخب الأولمبي، وحقق الفراعنه الفوز في المباراتين السابقتين بهدف نظيف في أم أفريقيا تحت 23 عام 2011، وبثلاثية نظيف في لقاء ودي بالعام الجاري.

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