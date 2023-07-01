الاتحاد يحسم الاتفاق مع جوتا ثالث صفقات الفريق

حسم الفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد صفقة اللاعب البرتغالي جواو فيليبي جوتا نجم فريق سيلتيك الاسكتلندي، ليكون ثالث صفقات النمور في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

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سبق أن حسم الاتحاد صفقات كل من كريم بنزيما لاعب ريال مدريد السابق، ومواطنة الفرنسي نجولو كانتي نجم فريق تشيلسي الانجليزي، ليكون جواو فيليبي هو ثالث صفقات النمور.

الاتحاد يتفق مع جوتا

اتفق الاتحاد مع جواو فيليبي على كافة تفاصيل العقد بين الطرفين وهو ما وافق عليه اللاعب البرتغالي، حيث سيحصل اللاعب البرتغالي على راتب سنوي قدره 11 مليون يورو، على عقد يمتد لمدة 3 مواسم مقبله قابلة للتمديد لموسم أخر.

وحصل أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد على موافقة اللاعب البرتغالي صاحب الـ24 عامًا على الانتقال للنمور بداية من الموسم المقبل.

موقف جوتا من عرض الاتحاد

وافق جوتا على عرض نادي الاتحاد بالرغم من حصوله على الثلاثية المحلية مع سيلتيك في اسكتلندا، وتحقيق فريقه الثلاثية الثامنة في تاريخهم بالمسابقات المحلية.

مسيرة جواو فيليبي

بدأ جواو فيليبي جوتا مسيرته مع نادي بنفيكا بالدوري البرتغالي، وانتقل لفريق بلد الوليد الإسباني، ومنه لنادي سيلتيك الاسكتلندي في عام 2022.

لعب جواو فيليبي مع نادي سيلتيك الاسكتلندي خلال مسيرته معهم في 75 مباراة حتى الآن، سجل خلالها 26 هدف وصنع 25 هدف اخر لزملائه في الفريق.

كما لعب النجم البرتغال مع كافة الفئات السنية لمنتخبات البرتغال بداية بفريق أقل من 15 عام وحتى فريق 21 عام، لكنه لم يشارك ضمن صفوف المنتخب الاول أو الاولمبي، وشارك جوتا في ما يقارب من الـ70 مباراة مع منتخبات البرتغال.

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في سياق أخر يستعد الفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد لبداية معسكره خلال شهر يوليو الجاري، و ذلك قبل بداية مسابقة البطولة العربية للأندية و التي تجمع النمور في المجموعة الاولى مع اندية الترجي التونسي و الشرطة العراقي في انتظار تحديد الفريق الرابع بالمجموعة حيث الفائز من مباراة الهلال السوداني والصفاقسي التونسي.