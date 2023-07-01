الكسندر لاكازيت يقترب من الدوري السعودي عبر هذا النادي

يقترب النجم الفرنسي الدولي الكسندر لاكازيت نجم فريق نادي ليون الفرنسي، من الانتقال للدوري السعودي للمحترفين في الموسم المقبل، وذلك من خلال الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

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أصبح لاكازيت ضمن قائمة اللاعبين المطلوبين للانتقال للدوري السعودي للمحترفين منذ انتقالات شهر يونيو من العام الماضي، لكنه رفض العرض المقدم حينها ووافق على الانتقال لنادي ليون الفرنسي.

لاكازيت على اعتاب الدوري السعودي

انتقل لاكازيت لليون في صفقة انتقال حر قادمًا من نادي أرسنال، ووقع على عقود الانتقال للدوري الفرنسي لمدة موسمين، وينتهي عقده في يونيو من العام المقبل 2024، وتلقى صاحب الـ 32 عام عرض من أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين.

اكدت تقارير أن نادي الشباب السعودي يتفاوض مع الفرنسي ألكسندر لاكازيت نجم فريق آرسنال الإنجليزي السابق ولاعب نادي ليون الفرنسي الحالي، وأن إدارة شيخ الاندية السعودية بدأوا في التفاوض مع اللاعب لدعم مركز قلب الهجوم قبل الموسم المقبل.

رحل اللاعب سانتي مينا عن نادي الشباب، ويعاقب فهد المولد بالإيقاف بسبب المنشطات، والذي يجعل الفريق يحتاج للدعم في مركز الهجوم، ووقع الاختيار على الكسندر.

أرقام الكسندر لاكازيت

سجل الكسندر لاكازيت صاحب الـ 32 عامًا في الموسم الماضي 2022 – 2023 مع نادي ليون 39 هدفًا بعدما خاض 31 مباراة في مختلف المسابقات مع الفريق الفرنسي.

صفقات أخرى يريدها نادي الشباب

يرغب نادي الشباب في الحصول على توقيع اللاعب الأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب نادي جالطة سراي التركي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وحتى الآن لم يحسم النادي إى صفقة لصالحه بالرغم من بداية معسكر الفريق الاعدادي للموسم المقبل.

وفي سياق متصل، يقترب نادي الشباب من حسم المفاوضات مهع المدرب الفرنسي كريستوف جالتييه مدرب فريق باريس سان جيرمان السابق، والذي يتواجد على رأس ملف النادي للدعم قبل الموسم المقبل.

بدأ فريق نادي الشباب السعودي معسكره الإعدادي للموسم الرياضي الجديد 2022-2023 منذ أمس الخميس والمقرر له في دولة النمسا، ويستمر لمدة 3 أسابيع مقبله يتخلله خوض شيخ الاندية السعودية 4 مباريات ودية.

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