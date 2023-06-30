ضبط شخص يبيع ألبان أطفال مدعمة عبر "فيسبوك"

رصدت الإدارة العامة للصيدلة بقنا، أحد الحسابات علي وسائل التواصل الإجتماعي " فيسبوك " لأحد الأشخاص يقوم بعرض ألبان الأطفال المدعمة للبيع والتي تقدمها الدولة بالمجان للأطفال الرضع وذوي الإحتياجات الخاصة.

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وذلك في إطار حرص مديرية الصحة بقنا علي حفظ حقوق المواطنين في حصولهم علي الكشف والعلاج المجاني ومتابعة الأصناف الحيوية المدعمة التي تقدمها الدولة للمواطن المصرى.

وأوضح الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير. عام مديرية الشؤون الصحية بقنا أنه فور ورود معلومات عن ذلك الحساب، وجه إدارة الصيدلة بقيادة الدكتور اسماء مصطفي مدير عام إدارة الصيدلة بالعمل علي ضبط الشخص والتعامل بحزم تجاه الأمر.

وأشارت الدكتورة أسماء أنه قد تم التواصل مع صاحب الصفحة لتحديد هويته ومصدر اللبن الذي يقوم ببيعه، ونجحت الإدارة العامة للصيدلة في تحديد موعد لعمل محاولة شراء لهذه الألبان وتم التنسيق مع مباحث التموين، في ذلك حيث تم ضبط المتهم وبحوزته 115 علبة لبن مدعم ( إيجي 1 وإيجي 2 ) وتحرير محضر وعرضه علي النيابة العامة للتصرف وتم تحريز الألبان المدعمة .

هذا وقدم الدكتور راجي الشكر لفريق إدارة الصيدلة الذين قاموا بالضبط مع مباحث التموين الدكتور أسماء مصطفي مدير إدارة الصيدلة ومفتشي الصيدلة الدكتور أحمد جهاد الدين، والدكتور أحمد السيد سمير، والدكتور أحمد جمال.

وأكد وكيل صحة قنا، العزم قدما نحو ضبط كل المخالفات التي قد تلحق بالمواطنين وتحرمهم من الحصول علي مستحقاتهم التي فرضتها الدولة لهم في رعاية صحية متكاملة.