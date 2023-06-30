إيمان العاصي تشعل إنستجرام بمايوه مثير (صور)

شاركت الفنانة إيمان العاصي جمهورها ببعض اللقطات أثناء قضائها عطلتها الصيفية، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت بإطلالة جريئة على أحد الشواطئ.

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إيمان العاصي

وبدت إيمان العاصي بمايوه برتقالي، وإرتدت عليه كاش مايوه باللون البرتقالي الداكن ومكشوف الأكتاف والجانبين، مما أبرز أنوثتها ورشاقتها.

وتزينت إيمان العاصي بمجموعة من المجوهرات الرقيقة، فضمت أقراط صغيرة الحجم، وسلسلة رفيعة ملتفة حول العنق، بالإضافة لخاتمين في اليد اليسرى، وارتدت نظارة شمسية كبيرة الحجم باللون البني؛ لتتماشى مع لون المايوه.

إيمان العاصي

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت إيمان العاصي تصفيفة شعر بسيطة، فتركت خصلاتها البنية تتدلى على كتفيها وظهرها بشكل ويفي مرتب ولامع، ولم تضع إيمان أي مكياج، لتخطف الأنظار بجمال ملامحها الطبيعي.

إيمان العاصي

إيمان العاصي تشارك في السباق الرمضاني 2023

شاركت الفنانة إيمان العاصى في السباق الرمضاني 2023 بمسلسل " جعفر العمدة "، والتي جسدت فيه إحدى زوجاته بشخصية "دلال"، وهو بطولة النجم محمد رمضان، وشارك معه هالة صدقي ومي كساب وزينة ومنة فضالي ومنذر ريحانة وعصام السقا وأحمد داش، وحسني شتا وأحمد فهيم، وفريدة سيف النصر وبيومي فؤاد وجوري بكر وسلموى عثمان ومجدي بدر، وطارق النهري ولبنى ونس ومديحة البكري ولمى كتكت، وعماد صفوت، وكان من تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج سعدي جوهر.

وتدور أحداث المسلسل حول جعفر العمدة، الذي يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه، وبالرغم من زواجه بثلاث نساء؛ إلا أنه يقرر الزواج من عايدة التي تنشأ بينها وبين جعفر العديد من المفارقات تضعهما على المحك.

إيمان العاصي

نبذه عن إيمان العاصي

إيمان العاصي هي ممثلة مصرية، ولدت في مدينة القاهرة في عام 1985، ودرست إدارة الأعمال في الجامعة، وبدأت العمل في المجال الفني بعد أن رشحها خالد بهجت لكي تشارك في بطولة مسلسل "أمس لا يموت"، عام 2003، وكان من بطولة رغدة ورياض الخولي وسوسن بدر وهادي الجيار وعبد العزيز مخيون، والراحلة مها أبو عوف، وبسمة وعبد الرحمن أبو زهرة ومحمد نجاتي، ومن بعدها شاركت في عدد من الأعمال الدرامية، منها: أحلام في البوابة، دعوة فرح، حضرة المتهم أبي، 9 جامعة الدول، اﻹكسلانس، كما شاركت سينمائيًا في العديد من الأفلام مثل:مسجون ترانزيت، مقلب حرامية، حماتي بتحبني.