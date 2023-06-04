الأحد 04 يونيو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

إيمان العاصي تطل بالأبيض وتستعرض أنوثتها

إيمان العاصي
إيمان العاصي

خضعت الفنانة إيمان العاصي لأحدث جلسات التصوير، التي شاركت بها متابعيها ومحبيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

 

إيمان العاصي

 

إيمان العاصي تبرز رشاقتها بجمبسوت مثيرة 

تألقت الفنانة إيمان العاصي بإطلالة جذابة وأنيقة، مرتدية جمبسوت باللون "الأبيض، تنتمي إلي قصة الأوف شولدر، مصمم من قماش بدون نقاشات، مما أبرز جمالها وقوامها الممشوق.

 

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إيمان العاصي تبرز رشاقتها بالكاجوال في أحدث ظهور (صور)

 

إيمان العاصي تعكس جمال ملامحها بالألوان الترابية الساحرة

اعتمدت إيمان العاصي تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها، إذ إنها تركت خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها، ووضعت مكياجًا ناعمًا ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللون النود في الشفاه.

 

إيمان العاصي

 

آخر الأعمال الفنية للفنانة ايمان العاصي

من جهة أخري، كانت آخر أعمال الفنانة إيمان العاصي على مستوى الدراما مسلسل "جعفر العمدة" في موسم رمضان 2023، والذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضة.

 

إيمان العاصي

تدور أحداث المسلسل في حي "السيدة زينب"، ويعيش الفنان محمد رمضان مأساة بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، تستمر لسنوات بعد فقدان ابنه، فلا يعرف مصيره إذا كان حيًا أو ميتاً.

 

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أبرز تصريحات إيمان العاصي وابنتها المتصدرة التريند

إيمان العاصي

ويظهر مع الفنان محمد رمضان ، بجانب زوجاته الأربعة، كلًا من: "هالة صدقي، بيومي فؤاد، أحمد داش، سلوى عثمان، طارق الدسوقي، فريدة سيف النصر، عصام السقا، جورى بكر، أحمد فتحى، طارق النهرى، مجدى  بدر"، وآخرين من الفنانين، ومن تأليف وإخراج  محمد سامي، وسيناريو وحوار مهاب طارق، وإنتاج شركة ميديا هب سعدى - جوهر ويشاركه في بطولته العديد من نجوم الدراما في مصر والوطن العربي.

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