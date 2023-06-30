مرتضى منصور يفتح النار على سالم الشامسي رئيس نادي بيراميدز

شن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك هجومًا عنيفًا ضد سالم الشامسي مالك نادي بيراميدز، وذلك من خلال الفيديو الذي ظهر فيه اليوم عبر قناته الشخصية على منصة يوتيوب.

وقال رئيس الزمالك في تصريحاته: " بقول لصديقي سالم الشامسي إن مش احنا اللي ضربنا اللاعيبة بتاعتك في بلدك ولا طردناك من أفريقيا ده النادي المنافس ".

وأضاف: " أنت عارف علاقتي بالإماراتيين، حتى شوف صوري مع ولي العهد، اللي ماسكين الكورة عندك في النادي أهلاوية خليهم يبعدوا عن لاعيبة الزمالك ".

وتابع: " أنا بقولك يا أخ سالم الشماسي لم شويه العيال الأهلاوي اللي شغالين عندك عشان نعرف نشتغل، مش أي صفقه نفكر فيها نلاقيهم داخلين فيها، بلاش اللي بيحصل لان العلاقه قويه بين بلدين وشعبين ".

مرتضى منصور يعلن الحجز على أموال وممتلكات كهربا

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك بدء تحركات النادي لمخاطبة الجهات الأمنية من أجل الحجز على ممتلكات اللاعب محمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الأهلي على خلفيه امتناع اللاعب عن سداد مستحقات القلعة البيضاء وفقًا لقرار الفيفا الذي صدر في وقت سابق.

وقال مرتضى منصور في تصريحاته خلال ظهوره بفيديو عبر قناته الشخصية على اليوتيوب: " أرسلنا جوابًا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن اللاعب محمود كهربا وأكدنا لهم أن اللاعب لم يلتزم بسداد المبالغ التي أقرها الفيفا في حكمه السابق ".

وأضاف رئيس الزمالك: " سيتم الحجز على ممتلكات كهربا وأمواله في النادي الأهلي وأرصدته بالبنوك وأي عقارات يمتلكها اللاعب، وسنخطر البنك المركز بذلك ".

وتابع: "تم ترجمة حكم لجنة الانضباط على الهارب كهربا وسيتم الحجز على كل أمواله لدى النادى الأهلى وحساباته لدى البنوك وحسابات والده ووالدته واخته والحجز على ممتلكاته وكل سياراته ".