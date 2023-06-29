الزمالك والمقاولون العرب.. موعد مباراة كأس مصر والقنوات الناقلة

يتقابل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مع نظيره المقاولون العرب في المواجهة المرتقبة التى تجمعهما بدور الـ8 ببطولة كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في كأس مصر

وتقرر اقامة مواجهة الزمالك والمقاولون العرب يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو فى تمام الساعة الثامنة و النصف مساء على استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك و المقاولون العرب

وتذاع مباراة الزمالك ونظيره المقاولون في كأس مصر عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة.

وتخطى الزمالك نظيره بروكسي بثلاثية لهدفين في دور ال ٣٢ ثم تخطى فاركو بثلاثية لهدف في ثمن النهائي ، ليضرب موعدا أمام المقاولون العرب لحساب ربع نهائي المسابقه المحلية.

استعادة اللقب..

ويبحث الزمالك عن استعادة اللقب الغائب عن خزائنه الموسم الماضي بعد أن سبق وأن توج به على حساب الأهلي العام قبل الماضي على حساب النادي الأهلي عقب الفوز عليه بثنائية مقابل هدف خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي.

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره غزل المحلة بهدفين دون رد، مساء اليوم الثلاثاء في اللقاء الذي أقيم بينهما على استاد القاهرة الدولي صمن منافسات الدوري المصري الممتاز ورفع الأبيض رصيده إلى 56 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في حين توقف رصيد المحلة عند 32 نقطة يحتل بهم المركز الرابع عشر.

هدف الزمالك الأول جاء من ركلة حرة مباشرة نفذها أحمد مصطفى زيزو في الدقيقة الخامسة عشرة من عمر المباراة.

وجاء هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 75 من عمر المباراة بخطأ عكسي حيث سجل محمد بازوكا لاعب غزل المحلة هدفا في مرماه بعدما اعترض تسديدة شيكابالا.

ويحافظ الزمالك على المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 56 نقطة، بينما يصارع غزل المحلة الهبوط حيث يحتل المركز السادس عشر برصيد 32 نقطة.

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة أمام المقاولون العرب يوم الثلاثاء الموافق 4 من شهر يوليو المقبل في ربع نهائي كأس مصر للموسم الحالي.

التقي فريقي الزمالك وغزل المحلة من قبل في 99 مواجهة بجميع المسابقات، تمكن الفارس الأبيض من تحقيق الفوز في 59 لقاء.

بينما فاز غزل المحلة علي الزمالك في 15 مباراة، وحضر التعادل بينهما في 25 لقاء.

ويعتبر حسن شحاته الهداف التاريخي لفريق الزمالك في تاريخ مواجهات الزمالك والمحلة بواقع 6 أهداف سجلهما في شباك أبناء المحلة.

ومنح الكولومبي اوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاعبيه ، راحة سلبية من التدريبات لمدة ٤٨ ساعة عقب الفوز بالامس على غزل المحلة بثنائية نظيفة لحساب منافسات الدوري الممتاز.