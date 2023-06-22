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الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

وزير الرياضة يتابع أداء المشروع القومي لموهوبي الاسكواش

بوابة الوفد الإلكترونية

التقي اليوم الخميس الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمقر وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة الادارية الجديدة  بالكابتن امير وجيه المشرف الفنى على المشروع القومي  لموهوبي الاسكواش والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع البنك الأهلي المصرى.

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وزير الشباب والرياضة يفتتح حديقة الأطفال الجديدة بنادي الزهور


وقال وزير الرياضة أن الوزارة حريصة على رعاية جميع ابطال مصر فى جميع الالعاب وخاصة المتميزين فيها وعلى رأسها لعبة الاسكواش والتى تمتلك مصر ريادتها على مستوي التصنيف العالمى لجميع الاعمار وعلى مستوى الرجال والأثاث .
وتناول الاجتماع مناقشة برنامج تطوير المشروع والتوسع فى فتح مراكز اخري بجميع محافظات الجمهورية ،  وتطرق الاجتماع أيضا الى اخر استعدادات استضافة مصر للبطولة العربية فى الاسكواش والتى يستضيفها نادى بالم هيلز خلال  الشهر المقبل  فى الفترة من ٦ حتى ١١يوليو المقبل وبمشاركة ١٥ دولة وبعدد ٩٠ لاعب دولى
حضر الاجتماع الدكتور محمد الكردي رئيس الادارة المركزية للاداء الرياضي والدكتور عبد الأول محمد مساعد الوزير لقطاع البطولة والدكتور احمد جمعه معاون الوزير لقطاع البطولة.

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