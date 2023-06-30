نائل المرزوقي.. قصة شاب عربي أشعلت وفاته فتيل الغضب الشعبي في فرنسا

نائل المرزوقي.. أشعلت وفاة الشاب جزائري الأصل "نائل"، البالغ من العُمر "17 عامًا" فتيل غضب شعبي واسع في دولة فرنسا "الواقعة في أوروبا الغربية" لليلة الثالثة على التوالي، ما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للبحث عنه خلال الساعات الماضية.

وكشف موقع "لا فو دو نورد" الفرنسي، مساء اليوم الجمعة، بعض التفاصيل عن الشاب نائل المرزوقي، الذي تم إنهاء حياته على يد الشرطة الفرنسية صباح الثلاثاء، مما أشعل احتجاجات كبيرة في جميع أنحاء فرنسا.

وتُوفي الشاب ذو الأصول الجزائرية نائل، أثناء فحص مروري الثلاثاء في ضاحية نانتير بباريس، عندما لم يمتثل لشرطة المرور.

مقتله تسبب بأزمة في فرنسا، حيث أظهرت مقاطع مصورة من أنحاء مختلفة في البلاد حرائق مُشتعلة، فيما أطلق متظاهرون ألعابا نارية على الشرطة وأحرقوا سيارات وممتلكات عامة.

ماكرون يدعو مجلس الوزراء الفرنسي للانعقاد:

من ناحيته، قدم شرطي فرنسي الاعتذار لعائلة الفتى، بينما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجلس الوزراء للانعقاد.

نائل هو شاب جزائري الأصل، يبلغ من العُمر 17 عامًا، ويعمل في وظيفة توصيل وجبات "البيتزا".

وفقًا لموقع "لا فو دو نورد"، أكد محاميه أنه كان محبوبًا في الحي الذي يقطنه مع والدته.

تصريحات والدة نائل:

قالت والدة نائل في فيديو: "صباح الثلاثاء، أعطاني قُبلة، وقال لي إنني أحبك، ثم خرج".

وأضافت: "بعد ساعة من خروجه، وصلني خبر أنه قُتل على يد الشرطة".

أما مدربه في فريق الرغبي الذي يلعب به نائل، فأكد إنه شخص ناجح اجتماعيًا، وكان عازمًا على تغيير مسار حياته والخروج من الفقر.

وأكد مدربه إنه لم يتاجر بالمُخدرات ولم يقم بالسرقات، مثل الكثيرين من ضاحيته.

وأكد محامي الشاب أنه لا يحمل سجلًا إجراميًا، لكنه معروف في المحاكم الفرنسية، بسبب "خلافاته مع الشرطة ورفضه الامتثال لقوانينهم مرات عدة".

من ناحية أخرى، أعلنت السلطات الفرنسية توقيف 667 شخصًا في البلاد ليل الخميس، في وقت يستعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لترؤس اجتماع جديد لخلية الأزمة حول أعمال الشغب.

ومن المُنتظر أن يترأس ماكرون اجتماعًا جديدًا لخلية الأزمة الوزارية عند الساعة 13,00 (الساعة 11,00 ت غ) في باريس بعد أعمال شغب لليلة الثالثة على التوالي في فرنسا إثر مقتل مُراهق برصاص شرطي، على ما أعلنت الرئاسة.

وقد يختصر ماكرون الموجود في بروكسل مُنذ الخميس لحضور قمة أوروبية، مشاركته ويعود قبل انتهاء الاجتماعات مع نظرائه. ويعقد مؤتمرًا صحفيًا قبل مُغادرة مجلس الاتحاد الأوروبي.