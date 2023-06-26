وزير الرياضة يهنيء منتخب كرة السلة للناشئين والناشئات بعد فوزهم بالبطولة العربية

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى تقديم كل الدعم والمساندة للأبطال الرياضيين فى جميع الألعاب، مشيرا إلى أن الإنجازات المتلاحقة التي تحققها الرياضة المصرية وخاصة على مستوى المنتخبات، دليل على تحقيق الرياضة المصرية طفرة ومكانة قارية وعالمية غير مسبوقة للمنظومة الرياضية المصرية، وفي العديد من اللعبات بفضل الدعم اللامحدود الذي توفره الدولة لجميع الفرق والمنتخبات .

جاء ذلك خلال تهنئة وزير الشباب والرياضة لاعبي ولاعبات منتخب الناشئين والناشئات تحت ١٦ سنة، بعد فوزهم بالبطولة العربية .

وتوج منتخب الناشئين تحت ١٦ سنة لكرة السلة، بلقب البطولة العربية، بعد الفوز على منتخب تونس في النهائي بنتيجة ٧٥-٥٨

فيما توج منتخب مصر للناشئات تحت ١٦ سنة لكرة السلة، بلقب البطولة العربية، بعد الفوز على منتخب تونس في النهائي بنتيجة ٨٠- ٣٤ والتى استضافتها الأردن فى الفترة من ١٨ حتى ٢٦ يونيو الحالي.