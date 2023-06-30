أهلي جدة يعلن ضم فيرمينو رسمياً خلال ساعات

أتم نادي أهلي جدة السعودي صفقة ضم اللاعب البرازيلي روبيرت فيرمينو نجم ليفربول السابق، بعد ان توصل الطرفان لإتفاق، وسيكون الإعلان عن الصفقة خلال الساعات القادمة.

وأكد فابريزيو رومان المتخصص في إنتقالات اللاعبين إن فيرمينو أتم الاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد الشخصية.

وأَضاف رومانو أن عقد اللاعب البرازيلي فيرمينو سوف يستمر حتى صيف عام 2026.

وحال إتمام الصفقة فسيكون فيرمينو ثاني لاعب من الدوري الإنجليزي ينضم للأهلي بعد إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي.

الجدير بالذكر أن أصبح دومينيك سوبوسلاي مهاجم ريد بول لايبزج الألماني على أعتاب الإنتقال لليفربول خلال فترة الاتقالات الصيفية الجارية، وذلك تعويضاً لرحيل البرازيلي فيرمينو.

وأكدت تقارير صحفية إنجليزية أن ليفربول إقترب من حسم صفقة مهاجم لايبزيج الألماني الحالي سوبوسلاي، وذلك بعد إنسحاب نيوكاستل الإنجليزي من الصفقة.

وقالت صحيفة " أتليتك" الإنجليزية إن نادي نيوكاسل قد انسحب من السباق للتعاقد مع سوبوسلاي كما أن ليفربول يعد واثقًا من أنه يمكنه الاتفاق على ضم اللاعب.

رحيل فيرمينو



يذكر ان رحل البرازيلي روبيرت فيرمينو عن صفوف الفريق الأول لكرة القادم بنادي ليفربول وذلك بعد إنتهاء عقده مع النادي.

محمد صلاح يعلق علي رحيل فيرمينو



علق محمد صلاح، قائد منتخب مصر وقائد فريق ليفربول الإنجليزي، على رحيل زميله البرازيلي روبرتو فيرمينو، بعدما رحل رسميا عن الريدز بانتهاء عقده.

وقال محمد صلاح، في تصريحات لموقع نادي ليفربول الرسمي، في المقطع الوداعي الخاص بالنجم البرازيلي فيرمينو: "إنه يستطيع فعل كل شيء في لعبة كرة القدم، وقدراته وإمكانياته مميزة حقا، فهو يضحي بنفسه من أجل الفريق".

وأضاف نجم المنتخب الوطني: فيرمينو يلعب فقط من أجل الفريق، ولا يهتم حقا بتسجيل قدر كبير من الأهداف، إنه يريد فقط الاستمتاع بلعبته، ولعب كرة القدم فقط، ويريد الفوز للفريق.

واختتم نجم ليفربول تصريحاته قائلا: أعتقد أنه من أكثر الأشخاص المحبوبين من الجميع؛ لأنه هادئ حقًا، ويبتسم دائمًا، وكما قلت من قبل، عندما ترى شخصًا يضحى بنفسه من أجل الفريق، ترى أن الجميع يحبه.

وفاز فيرمينو، الذى سجل 109 أهداف مع ليفربول منذ انتقاله من هوفنهايم فى 2015، بكل الألقاب الكبرى مع النادي الإنجليزي، بما فى ذلك الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.