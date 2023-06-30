تنفيذ مبادرة بالألوان هنكافح الإدمان بالمنتزهات في عيد الأضحى

حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في التواجد مع المعيدين بمختلف الحدائق والمنتزهات لتوعية الشباب والأطفال بخطورة وأضرار المخدرات.

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وقام الصندوق برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، بتنفيذ مبادرة تحت عنوان "بالألوان هنكافح الإدمان " في إطار حملة "أنت أقوى من المخدرات" بحديقة الحيوان بالجيزة، بجانب العديد من الحدائق العامة بمحافظتى القاهرة والجيزة.

وتهدف تلك المبادرة إلى:

رفع الوعى لدى الأطفال من زوار الحدائق بمخاطر التدخين وتعاطى وإدمان المواد المخدرة باستخدام آليات وأنشطة تفاعلية متعددة تتضمن الرسم وتلوين الكراسات واستخدام الأساليب الإبداعية التي تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال.

رفع الابتكار والتفكير وتنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي لدى الأطفال عبر عروض فنية ورياضية وثقافية بهدف ربط هذه المهارات بمواجهة مشكلة الإدمان.

ويستمر الصندوق في تنفيذ الأنشطة التوعوية بالحديقة طوال أيام عيد الاضحى المبارك وذلك للعام الثاني على التوالي.

كما تتضمن الأنشطة التوعوية ورش حكي للأطفال من زوار الحدائق خلال تواجدهم مع أسرهم ،حيث يتم تدريبهم على كيفية مواجهة المشكلات وطريقة اتخاذ القرارات الصحيحة كذلك اكتشاف المواهب الفنية لدى الأطفال واستثمارها في البعد عن التدخين وإبراز أضرار الإدمان ، وأيضا تنفيذ أنشطة رياضية وألعاب تفكير مختلفة تتناسب مع كل مرحلة عمرية، كذلك تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب من زوار الحديقة عن التدخين وتعاطى المواد المخدرة لرفع الوعى البيئي والصحي لديهم .

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجهت فيه وزيرة التضامن الاجتماعي، بتكثيف البرامج التوعوية للأطفال عن أضرار التدخين وتنفيذ أنشطة ثقافية ورياضية تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال وبشكل جذاب بالتعاون مع الجهات المعنية كذلك تنفيذ برامج توعوية للشباب والفئات المختلفة لحمايتهم من الوقوع في براثن الإدمان .

ويستمر الصندوق في إلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023" ، من حيث العلاج مجانا وخدمات المشورة وكذلك دور الأسر في الاكتشاف المبكر للتعاطي، من خلال عدة عوامل، سواء كانت عوامل ظاهرية، مثل إحمرار العين المستمر، وعدم الإتزان، وقلة الاستيعاب، وعدم اللامبالاه، وتغيير الأصدقاء، واختفاء مبلغ مالي من المنزل، أو الانفعال الشديد والغضب، أو الهدوء والانطواء، أو في حالة مشاهدة الأسرة بعض أدوات التعاطي في حجرة أبنائها، وكيفية تواصل الأسرة مع الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان مجانًا وفي سرية تامة.