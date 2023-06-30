أسطورة ليفربول يتولي القيادة الفنية للقادسية السعودي

وقَّعت إدارة نادي القادسية رسميًّا مع الإنجليزي روبي فاولر أسطورة ليفربول السابق، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وفقًا لما أعلنه حساب النادي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أمس الخميس، دون الكشف عن قيمة العقد ومدته.

ويُعد فاولر واحدًا من أبرز لاعبي الدوري الإنجليزي من منتصف التسعينيات الميلادية حتى بداية الألفية الجديدة عندما كان ضمن صفوف ليفربول، إذ لعب معه 369 مباراة، سجَّل خلالها 183 هدفًا.

وخاض أيضًا تجارب احترافية لاعبًا مع 8 أندية إنجليزية، أبرزها إلى جانب ليفربول، ليدز يونايتد، مانشستر سيتي، كارديف سيتي، وبلاكبيرن روفرز وخلال 19 موسمًا، فاز بكأس إنجلترا مرتين. كما مثَّل المنتخب الإنجليزي في 26 مباراة دولية، الفترة من عام 1996 حتى 2002. ومدربًا أشرف على قيادة عدد من الأندية خارج إنجلترا منها: موانجتونج يونايتد التايلاندي، بريزبان رور الأسترالي، وكينجفيشر إيست وتشينايين من الهند.

إلى ذلك، يعود الفريق القدساوي إلى التدريبات الأسبوع المقبل، استعدادًا لدوري يلو لأندية الدرجة الأولى، تحت إشراف الإنجليزي فاولر، الذي غادر إلى بلاده بعد توقيع العقد.

ويعود المدرب خلال خمسة أيام، ليبدأ مشواره الجديد مع القادسية.

مسيره فاولر التدريبية

وستكون تلك التجربة الرابعة لفاولر في منصب المدير الفني حيث تولى مهمة فرق موانجتونج يونايتد التايلاندي كلاعب ومدرب من قبل.

ثم أشرف على فريق بريزبين رور الأسترالي وإيست بينجال الهندي.

مسيرة فاولر كلاعب

ويعد فاولر واحد من أبرز لاعبي ليفربول تاريخيا والدوري الإنجليزي.

ومثَل ليفربول في 369 مباراة سجل خلالها 183 هدفا.

وخلال مسيرته ارتدى قمصان 8 فرق أبرزها ليفربول وليدز يونايتد ومانشستر سيتي كما مثل منتخب إنجلترا.

محمد صلاح يتخطي فاولر

واستطاع محمد صلاح نجم ليفربول الموسم المنقضي من تخطي عدد أهداف فاولر مع ليفربول في جميع المسابقات.

وأصبح صلاح في المركز السادس بترتيب هدافي الريدز تاريخيا، ولا تزال الصدارة باسم إيان راش الذي سجل 346 هدفا.

وكان صلاح قد حطم رقم فاولر وأصبح الهداف التاريخي للنادي في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، وذلك أمام مانشستر يونايتد في فوز ليفربول بسبعة أهداف دون رد.