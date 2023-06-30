ازدحام شواطئ بورسعيد فى العيد (صور)

ثالث أيام العيد

خلت شوارع بورسعيد من المارة فى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك وبدت الشوارع والميادين خالية من المواطنين إلا من أعداد بسيطة من الصبية.

أما أسواق بورسعيد التجارية التى كانت تكتظ بالزوار والمواطنين فقد أغلقت أبوابها تماما وبدت الأسواق مهجورة إلا من بعض الأفراد الذين يحرسون المتاجر خاصة الموجودة بالشوارع.

وازدحمت الشواطئ فى بورسعيد وبورفؤاد لقضاء أجازة العيد فى ظل إرتفاع درجات الحرارة حيث شهدت إزدحاما شديدا على مدار اليوم لقضاء ثالث أيام العيد، كما فضلت أعداد كبيرة من الأسر قضاء آخر أيام العيد بالأندية ومراكز الشباب التى أقامت لهم الحفلات وأيضا إستمتاع الأطفال بالملاهى والألعاب المختلفة ومسرح العرائس والفقرات الترفيهية والمسابقات والتى نظمتها المراكز والأندية سواء داخل المدينة أو المطلة على المجرى الملاحى لقناة السويس لإدخال البهجة والسعادة على الأطفال وأسرهم.

كما توافد أهالى بورسعيد وزوارها من المحافظات المجاورة على شواطئ بورسعيد وبورفؤاد لقضاء أيام العيد والاستمتاع بجمال الطقس وصفاء المياه.

وزاد الإقبال تدريجيا على مدار اليوم، وشهدت الشواطئ إقبالا متزايدا عقب الظهر وانكسار الشمس ووجود نسمة من الهواء أمام المياه والاستمتاع بسحر وجمال وروعة الشاطئ.

وأكد إيهاب شطا مدير الشاطئ أن رحلات اليوم الواحد من المحافظات المجاورة بدأت فى التوافد فى ثانى وثالث أيام العيد، مع المرور الميدانى لمتابعة حالة المتواجدين على الشاطئ ومتابعة من هم بداخل المياه، ونشر وتوزيع المنقذين والمشرفين على طول الشاطئ فى بورسعيد وبورفؤاد وتحذير المواطنين من عدم تجاوز خط الأمان والدخول لعمق البحر، وأن المراقبة مستمرة على كافيتريات الشاطئ ومتابعة الإلتزام بتخفيض أسعار تأجير الشماسى على شاطئ بورسعيد وبورفؤاد بإعتبارهما شاطئ عام بدون رسوم وذلك تيسيرا على رواد الشاطئ من أبناء بورسعيد وزوارها ورحلات اليوم الواحد لجذب المزيد من الزائرين المحبين لشاطئ بورسعيد.

وأعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية فى الأحياء ومدينة بورفؤاد ومديريات الخدمات لم تتلق أية إخطارات أو شكاوى، وأن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين خلال عطلة العيد، مع الجاهزية التامة لكافة الأجهزة التنفيذية للتعامل مع أى بلاغات أو شكاوى ترد من المواطنين، وأشار المحافظ إلى أن الشواطىء والمتنزهات والحدائق والقرى السياحية والأسواق تستقبل المواطنين والزائرين من المحافظات الأخرى للإستمتاع بالأجازة وفى إطار الإستعدادات التى إتخذتها المحافظة لتوفير المناخ المناسب والآمن للمواطنين خلال أيام العيد، والتوجيه بالتواجد الدائم للقيادات التنفيذية على مستوى المحافظة التى يرتبط عملها بتقديم خدمات للمواطنين مشددا على رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد بتكثيف حملات النظافة في جميع الشوارع والميادين ورفع كفاءة الحدائق على أعلى مستوى وتقسيم العمل إلى ورديات وزيادة أعداد العمال لتحقيق الشكل الجمالى والحضارى خلال أيام العيد ورفع كفاءة المناطق المحيطة بالمنافذ ومداخل بورسعيد.

وشدد الغضبان على جاهزية المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف واستمرار رفع درجة الإستعداد القصوى فى المستشفيات والإسعاف خلال العيد، وتكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة وفى الميادين لتحقيق أقصى سيولة مرورية بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة وإلتزام شركات النقل الجماعى بين المحافظات وإدارة مواقف بورسعيد وإدارة النقل الداخلى بالمحافظة ومرفق المعديات باتخاذ كل الإجراءات لضمان تيسير تنقلات المواطنين على مدار اليوم.