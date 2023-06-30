إصابة 18 شخصًا في حادث سير بكفر الشيخ

تعرض 18 شخصًا للإصابة بإصابات متفرقة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على رافد الطريق الدولي الساحلي كفر الشيخ بلطيم، نتيجة السرعة الزائدة.

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وتعددت الإصابات ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ وكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، ليجري نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى بلطيم النموذجي.

الدفع بقوات أمنية لكشف ملابسات حادث كفر الشيخ

وكانت مديرية أمن كفر الشيخ قد تلقت إخطاراً من مأمور مركز شرطة البرلس يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص علي رافد الطريق الدولي الساحلي كفر الشيخ بلطيم ليجري الدفع بقوات أمنية للوقوف على أسباب الحادث، كما تم الدفع بسيارات اسعاف، لنقل المصابين، لمستشفى بلطيم المركزي، لتلقي الاسعافات اللازمة.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، برفع درجة الاستعداد بمستشفى بلطيم المركزي، لتقديم كافة الإسعافات اللازمة، ووجه الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، بمتابعة آثار الحادث، والعناية بالمصابين، وتقوم الفرق الطبية بفرز الحالات والتعامل معها.

وتبين من سجلات مستشفى بلطيم الموذجي، إصابة شيماء فكري الزواوي، 41 عاما، مصابة باشتباه نزيف بالمخ، وسيلة حسن رمضان، 7 سنوات مصابة بجروح متفرقة بالجسد، ورياض عبد السلام فتح الله 45 عام، مصابة جروح متفرقة بالجسد، وفاطمة رياض عبد السلام 17 سنة مصابة بسجلات وكدمات بالجسد، ورقيه رياض عبد السلام 11 سنة مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وأروي زياد عبد السلام 12 سنة مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وشريف محمد عبد الرحمن 30 عاما، مصابة بإشتباه كسر بالركبة اليمني.

كما أصيبت آلاء محمد صلاح 25 عاما، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وفريدة محمد رافض 16 عاما، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، ومحمد شريف عبد الرحمن، 3 شهور مصابة بكدمات بالجبهة، وأية محمد صلاح 35 عاما، مصابة بجروح متفرقة بالجسد، ومحسن سمير عبد السميع 26 عاما مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، وحسين رمضان عبد الدايم، 35 عاما، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، ويوسف حسين رمضان سنتين، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ.

وأصيب أيضًا عمر محمد رأفت 3 سنوات مصاب بجروح متفرقة بالرأس، ومروة فكري الزواوي 35 عاماً - مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وريهام محمد صالح - 30 عاما، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وياسين محمد رافد، 10 سنوات مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسد.