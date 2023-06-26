وفاة طالب سقط من الطابق ال12 بالطالبية

لقي طالب مصرعه، في منطقة الطالبية بالجيزة، إثر سقوطه من الطابق الـ12 على محل بشارع الأندلس بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب المحافظة.

وفاة طالب سقط من الطابق ال12بالطالبية

كانت البداية بتلقي مأمور قسم شرطة الطالبية، بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بشارع متفرع من شارع الأندلس بدائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور علي أشلاء جثة لشخص وبإجراء التحريات تبين أنه سقط من الطابق 12 على سقف محل بين عقارين مما تسبب في تحول جسده لأشلاء.

حادث انقلاب ميكروباص ينهي حياة شخص ويصيب 8 آخرين

وفي واقعة أخرى، لقى شخص مصرعه وأصيب 8 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقى نطاق محافظة بنى سويف، نقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بنى سويف التخصصى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقى شمال نفق ابو صالح نطاق محافظة بنى سويف .

اسماء المصابين في حادث انقلاب ميكروباص ينهي حياة شخص ويصيب 8 آخرين

ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف كلا من أحمد عبدالجابر خلف محمد 38 سنة مقيم أسيوط مركز الفتح جثة هامدة وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصى.



واستقبل قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى كلا من جابر عبدالله فرغلى 47 سنة مصاب كسر مضاعف بالقدم اليمنى، يوسف جابر عبدالله 13 سنة طالب مصاب جروح وسحجات بالوجه والزراعين، رحمة احمد عبدالجبار 13 سنة طالبة مصابة جروح قطعية الزراع الأيمن ، مصطفى احمد عبدالجبار 9 سنة طالب مصاب جرح قطعى بالرأس 4 سم.



كما استقبلت المستشفى المصاب؛ محمود سلامة محمد 8 س اسيوط طالب جروح بالرأس وجرح قطعى بالوجة، ناصر محمد محمد 40 سنة مصاب كدمات وسحجات، يوسف مصطفى عبدالجبار 6 سنوات مصاب جرح قطعى بالرأس وجروح وسحجات، عمرو سلامة محمد محمد 14 سنة مصاب جروح وسحجات، وجميعهم مقيمون محافظة أسيوط ويتلقون العلاج اللازم لهم داخل المستشفى.