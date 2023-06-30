بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين

حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية، على تقديم خدمة متميزة لمتابعيها، نقدم لكم بثًا مباشرًا لنقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الامام الحسين بمحافظة القاهرة.

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ويؤدى أئمة المساجد خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان "حديث القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة عن الأمن"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق.

الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا

وشددت الوزارة، على الأئمة ضرروة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقائق، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى.

وأكدت الأوقاف على ضرورة البلاغة والإيجاز في الخطبة، وأن ينهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد، خير من أن يطيل فيملوا.

وكانت قد حددت وزارة الأوقاف خطب شهر يونيو:

الجمعة الأولى 2 يونيو 2023: احترام الكبير.

الجمعة الثانية 9 يونيو 2023: الحج رحلة إيمانية.

الجمعة الثالثة 16 يونيو 2023: مفهوم العمل الصالح وفضائل العشر.

الجمعة الرابعة 23 يونيو 2023: فضل يوم عرفة وسنة الأضحية.

الجمعة الخامسة 30 يونيو 2023: حديث القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة عن الأمن.