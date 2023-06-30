أسعار الخضراوات في ثالث أيام عيد الأضحى

أسعار الخضار..استقرت أسعار الخضار، خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الجمعة في ثالث أيام عيد الاضحى المبارك في الاسواق المصرية وسوق العبور للجملة، وسجلت سعر الطماطم ما بين 2.25 إلى 4 جنيهات للكيلو (شوال).

وتستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الخضار خلال تعاملات اليوم الجمعة في الأسواق المصرية وسوق العبور للجملة، وتحرص بوابة الوفد على تقديم خدماتها السعرية بصورة لحظية ويومية، لإرضاء متابعيها المهتمين بهذا الشأن، للوقوف على آخر المستجدات السعرية لأسعار السلع لاسيما الخضار، وجاءت أسعاره على النحو الآتي:

أسعار الخضروات اليوم الجمعة في ثالث ايام عيد الاضحى

سعر الطماطم بين 2.25 : 4 جنيهات للكيلو (شوال).

سعر البطاطس بين 7.5 : 8 جنيهات للكيلو (شوال).

سعر البصل بـ 10 : 13 جنيهًا للكيلو ( شوال).

سعر الكوسة من 9 : 17 جنيهًا (قفص).

سعر الجزر بدون عروش من 7 : 9 جنيهات (شوال).

سعر الفاصوليا من 14 : 16 جنيهًا للكيلو ( شوال-تكنة بلاستيك).

سعر الباذنجان البلدي 3 : 7.5 جنيه للكيلو.

سعر الباذنجان الرومي 4 : 6 جنيهات للكيلو (شوال-كرتونة-قفص).

سعر الباذنجان الأبيض من 6 : 9 جنيهات للكيلو ( شوال-قفص).

سعر الفلفل الرومي بلدي 9 : 14 جنيهًا للكيلو (قفص-شوال).

سعر الفلفل الرومي صوب 9 : 14 جنيهًا للكيلو.

سعر الفلفل حامي بلدي من 8 : 11 جنيهًا للكيلو.

سعر الفلفل حامي صوب من 8 : 11 جنيهًا للكيلو.

سعر الفلفل الألوان من 14 : 20 جنيهًا للكيلو ( قفص).

سعر الملوخية بين 2.5 : 5.5 جنيه للكيلو (قفص).

سعر الخيار صوب 9 : 12 جنيهًا للكيلو (قفص).

سعر الخيار بلدي 6 : 9 جنيهات للكيلو (قفص).

أسعار البامية من 24 : 30 جنيهًا للكيلو (مقطف خوص).

سعر القلقاس بين 5 : 9 جنيهات للكيلو (شوال).

أسعار الثوم من 18 : 24 جنيهًا للكيلو (شوال-كرتونة).

سعر اللفت 1.5 : 2.5 جنيه للكيلو ( شوال).

أسعار البنجر 2 : 4 جنيهات للكيلو (شوال).

أسعار القثاء 5 : 8 جنيهات للكيلو (قفص).

سعر ورق عنب بناتي من 19 : 25 جنيهًا ( شوال).

سعر ورق عنب بلدي من 19 : 25 جنيهًا ( شوال).

أسعار الخس الرابطة 7.5 جنيهات ( شوال).

سعر خس الكابوتشي 3 : 4 جنيهات (الرابطة).

سعر الكرنب 2.5 : 3.5 جنيه (الواحدة 3 كيلو).

سعر كرنب سلطة 8 جنيهات (الواحدة 2 كيلو)

سعر كرنب أحمر 6.5 جنيه (الواحدة كيلو)

سعر القرنبيط 3 : 4 جنيهات (الواحدة 2 كيلو)

سعر البروكلي 5 : 8 جنيهات.

سعر فجل أحمر 3 : 4 جنيهات (الرابطة كيلو)

شبت 60 : 80 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

بقدونس 60 : 80 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

جرجير 60 : 80 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

كسبرة 60 : 80 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

سجل سعر نعناع 7.5 جنيه للكيلو (100 رابطة).

سجل سلق 7.5 جنيه للكيلو (10 رابطة كيلو).

سعر قرع عسل 18 : 24 جنيهًا (الواحدة 6 كيلو).

سعر عيش الغراب 80 جنيهًا (كرتونة 2 كيلو).