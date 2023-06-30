إصابة 8 أشخاص في مُشاجرة بالسيارات بالقليوبية

وقعت مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات بينهما في قرية عرب جهينة دائرة مركز شرطة شبين القناطر في محافظة القليوبية.

اقرأ أيضاً: إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بقرية في المنصورة





وهو الأمر الذي أدى لقيام الطرفين بالاصطدام بواسطة سيارتين كل منهما بالأخرى، وأسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بإصابات ما بين سحجات وكسور، وتم نقلهم لمستشفى شبين القناطر، وتحويل بعض منهم لمستشفيات أخرى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وكانت مديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بورود بلاغاً بوقوع مشاجرة بين طرفين وقيام كل طرف بإحداث تصادم بسيارة الآخر ووقوع مصابين.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة، وقام كل طرف باستقلال سيارة والاصطدام بالأخر، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص وتم نقلهم للمستشفيات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

إصابة شخص بطلقة طائشة في الإسماعيلية

وفي سياقٍ مُتصل، أُصيب سائق بطلق نارى أثناء سيره بالصدفة فى دائرة قسم ثان الإسماعيلية أثناء نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بدائرة القسم، وتم نقله إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لإسعافه.

وكانت مديرية أمن الإسماعيلية قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بإصابة سائق بطلق نارى أثناء سيره بالشارع مستقلا سيارته، وذلك أثناء مشاجرة بالأسلحة النارية بدائرة قسم ثان الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتم نقل المصاب ويدعى على جابر أحمد مصاب بطلق نارى. تم نقل المصاب إلى مجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية لإسعافه ورعايته طبيا. جار تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.