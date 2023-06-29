مشاجرة بالأسلحة البيضاء تسفر عن إصابة 8 بالإسماعيلية

أصيب 8 أشخاص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وجروح نتيجة نشوب مشاجرة بالاسلحة البيضاء والشوم فى عزبة الشنوانى دائرة مركز التل الكبير بالإسماعيلية، وتم نقل المصابين الى مستشفى التل الكبير المركزى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة، يفيد ورود بلاغ بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم فى عزبة الشنوانى دائرة مركز التل الكبير.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، إلى مكان البلاغ وتمكنت من السيطرة عليها والقبض على طرفى المشاجرة والتحفظ عليهم.

كما تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف إلى مكان البلاغ، الذى أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وجروح، جارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.

بينما، أصيبت سيدة وطفلها وشاب آخر في حوادث دراجات نارية نتيجة السرعة الزائدة بمدينة إسنا، كما أصيب طفل لسقوطه من جدار بالطوب اللبن خلال اللهو فى منزله، وتم نقل جميع المصابين لمستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

بدأت احداث الواقعة عندما إستقبالت مستشفى الطيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية، حالة الطفل "عبد الرحمن عبد الهادى أمين" 12 سنة مصاب بكدمات وجروح، إثر سقوطه من جدار بالطوب اللبن خلال اللهو فى منزله، كما استقبلت المستشفى كل من "عبير محمد محمد" 24 سنة، وطفلها "البدرى أيمن الرشيدى" يبلغ من العمر عامين، مقيمان بقرية النمسا البلد، نتيجة إصابتها فى حادث دراجة بخارية، وحالتهما مستقرة بعد إجراء الفحوصات الطبية وتقديم العلاج اللازم لهما.

وفي سياق اخر، أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة إثر انفجار سيارتهم واصطدامها بعمود إنارة أمام جامعة أسيوط وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

تلقى اللواء مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي بعامود إنارة أمام بوابة جامعة أسيوط البحرية ووجود مصابين.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط القسم والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص اصطدام سيارة ملاكي بعامود إنارة بعد أن انفجر اطارها الأمامي.

أسفر الحادث عن إصابة كل من " ايه. ح. أ" 14 عاماً و " روحية. س. ح" 29 عاماً، و " محمد. م. أ" 65 عاماً، وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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