مروان عطية رجل مباراة الأهلي والبنك الأهلي

حصل مروان عطية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، على جائزة رجل المباراة في مواجهة الأهلي أمام البنك الأهلي، التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وظهر مروان عطية بمستوى مميز خلال المباراة، التي انتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة على حساب البنك الأهلي.

فازالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على نظيره البنك الأهلي بثلاثية دون رد، في المواجهةالتي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

سجل علي معلول هدف الأهلي الأول في الدقيقة 19 من ركلة حرة مباشرة وضعها في أقصى الزاوية اليسرى العلوية للمرمى سكنت الشباك أمام الحارس محمد أبو جبل الذي اكتفى بالمشاهدة.

وأضاف أحمد عبدالقادر الهدف الثاني في الدقيقة 30 من عمر المباراة من تسدية رائعة من خارج منطقة الجزاء اصدمت بالقائم وسكنت شباك أبوجبل.

وعزز محمود كهربا تقدم الأهلي بهدف ثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، علما بأن الأهلي لديه 5 مباريات مؤجلة.

ويخوض السويسري مارسيل كولر مباراته رقم 50 مع النادي الأهلي في جميع المسابقة، والمباراة رقم 26 في الموسم الحالي من الدوري المصري.

ويقود محمد شريف هجوم النادي في مباراة البنك الأهلي ويعد محمد شريف هو هداف النادي الأهلي في مسابقة الدوري المصري برصيد 9 أهداف ويعتبر محمد شريف هو هداف لقاءات الأهلي والبنك برصيد هدفين.

