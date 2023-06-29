أهم 6 نصائح تحميك من الأمراض المعدية عند الخروج فى العيد

أوصى الأطباء بضرورة اتباع بعض النصائح والتدابير الإحترازية عند الخروج للتنزه في الأماكن العامة وتناول الأطعمة خارج المنزل في عيد الأضحى، تجنبًا للإصابة بالأمراض المعدية التي يصعب الوقاية منها فيما بعد، حيث يحمل الجسم العديد من الجراثيم ويزداد الأمر سوءًا عندما نصادف شخصًا مريضًا بالأنفلونزا أوالالتهابات الفيروسية وتنتقل إلينا العدوى بسهولة شديدة.

نصائح للوقاية من الأمراض المعدية عند الخروج فى العيد

ووفقًا لما ذكره موقع "healthsite" الطبي، إليك أهم النصائح التي أوصى الأطباء بضرورة إتباعها عند الخروج في العيد للوقاية من الأمراض المعدية.

نصائح للوقاية من الأمراض المعدية عند الخروج فى العيد

1- اغسل يديك

حافظ على يديك دائمًا خالية من الجراثيم، نظرًا لأننا نستخدمها لفعل كل شيء، فالجراثيم مخلوقات ذكية، يمكنها أن تدخل أجسامنا حتى عندما تحصل على نافذة صغيرة، لكن الحفاظ على نظافة أيدينا في جميع الأوقات سيمنع ذلك.

2- غطِ فمك أثناء السعال أو العطس

لا تسعل أو تعطس على يديك أبدًا، استخدم إما منديل ورقي أو مرفقك، لأن العطس والسعال يحتويان على جراثيم، ويمكن أن يؤدي السعال في يديك إلى انتشارها بشكل أكبر.

3- البس قناعا

إذا كنت مريضًا، فقم بتغطية وجهك بقناع عندما تكون في مكان عام، إذا كنت بالقرب من شخص مريض أيضًا، فإن ارتداء القناع سيمنع الجراثيم من مهاجمة جسمك.

4- تجنب لمس الجرح

لا تلمس جروحك أو البثور أو البقع الأخرى أبدًا، لمنع زيادة فرص إصابتك بالعدوى.

5- لا تترك الجروح مكشوفة

من العادات الجيدة التي يجب اتباعها أن تغسل جروحك دائمًا وتغطيتها لتجنب الالتهابات.

6- تجنب الإتصال المباشر بالمرضى

تجنب الاتصال المباشر بالمرضى أو بالمناديل أوالعناصر المماثلة التي يستخدمها الآخرون.