مرضى ممنوعون من أكل اللحوم في العيد .. طبيب يحذر

حذر الأطباء من أنه على الرغم من الفوائد الصحية التي تحل علي الجسم عند تناول اللحوم، والعناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن الضرورية التي تمده بها من أجل الحفاظ على الحالة الصحية، إلا أن هناك بعض الفئات من الأشخاص ممنوعون من تناول اللحوم في عيد الأضحي.

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أشخاص ممنوعة من تناول اللحوم في العيد

ووفقا لما ذكره موقع healthline الطبي، تحتوي اللحوم على أهم المعادن المفيدة للجسم مثل البروتينات، والدهون، والكالسيوم، والسعرات الحرارية، والحديد، والبوتاسيوم، والصوديوم، والزنك، والسيلينيوم، و فيتامينات ب، بالإضافة إلى حفاظها على الكتلة العضلية، والوقاية من الإصابة بفقر الدم، وتنشيط الجسم وتجنب الشعور بالإرهاق والخمول.

أشخاص ممنوعة من تناول اللحوم في العيد

وفيما يلي إليك أبرز الفئات الممنوعة من تناول اللحوم في عيد الأضحى:

1- مرضى ارتفاع ضغط الدم

يتسبب تناول اللحوم في ارتفاع معدل ضغط الدم بشكل كبير، وهو ما يؤدي بدوره إلى زيادة خطر التعرض للإصابة بأمراض القلب .

2- مرضى ارتفاع الكوليسترول

ارتفاع ضغط الدم من الأمراض التي يصاب بها البعض عند الإفراط في تناول اللحوم، مما يسبب ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار في الجسم، نتيجة احتوائها على الدهون، وبالتالي زيادة خطر التعرض للإصابة بأمراض القلب.

3- مرضى السكر

يرتبط الإفراط في تناول اللحوم بزيادة الخطر لمرضي السكر، ولذا يجب عدم الإفراط في تناولها.

4- مرضى النقرس

تحتوي اللحوم الحمراء على مادة البيورين، التي تسبب تراكم بلورات حمض اليوريك على المفاصل، ما يؤدي إلى المعاناة من الالتهاب والتورم، ولذا لا تفرط في تناولها.