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الخميس 29 يونيو 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

تصنيف الفيفا.. الأرجنتين تسيطر على الصدارة ومركز جديد لـ مصر

الاتحاد الدولي لكرة
الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “ الفيفا” اليوم الخميس عن التصنيف الشهري لجميع منتخبات العالم، وهو التصنيف الذي شهد تقدم للمنتخب المصري وتراجع للمنتخب المغربي.

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منتخب مصر يصعد مركزًا في التصنيف الدولي ويحافظ على ترتيبه إفريقيًّا

 

ومازال منتخب الأرجنتين بطل كأس العالم قطر 2022 يحقق ثباتًا مميزًا التصنيف الشهري من الفيفا للمنتخبات بعدما احتل صدارة التصنيف للشهر الثالث على التوالي.

وجاء منتخب فرنسا وصيف مونديال قطر 2022 المركز الثاني في التصنيف الشهري من الفيفا للمنتخبات بينما تواجد منتخب البرازيل في المركز الثالث ومنتخب إنجلترا في المركز الرابع.

 

بينما حصل منتخب بلجيكا على المركز الخامس ومنتخب كرواتيا على المركز السادس في تصنيف الفيفا

وظلت منتخبات إيطاليا والبرتغال وإسبانيا بالمراكز الثامن والتاسع والعاشر على التوالي.
 

تصنيف المنتخبات العربية 




بينما على مستوى المنتخبات العربية، تراجع منتخب المغرب للمركز الثالث عشر عالميًا بينما تراجع منتخب تونس للمركز 31 عالميًا.
 

وكان منتخب المغرب يحتل المركز 11 عالميًا في تصنيف الفيفا لشهر أبريل الماضي إلا أنه تراجع للمركز 13 بعد تقدم سويسرا للمركز 12 والولايات المتحدة الأمريكية للمركز 11.
 

وتقدم منتخب مصر للمركز 34 عالميًا بعد نتائجه المميزة خلال الفترة الأخيرة عدمه خسارته في أي مباراة مع مدربه البرتغالي روي فيتوريا
 

ويحتل منتخب المغرب صدارة التصنيف العربي والإفريقي بعدما جاء في المركز الثالث عشر في تصنيف الفيفا.

وجاء تصنيف المنتخبات الإفريقية وفقا للاتحاد الدولي لكرة القدم كالتالي : 
 

1- منتخب المغرب 13 عالميًا.

2- منتخب السنغال 18 عالميًا.

3- منتخب تونس 31 عالميًا.

4- منتخب الجزائر 33 عالميًا.

5- منتخب مصر 34 عالميًا
 

وكان منتخب مصر قد ضمن تأهله رسميا إلى كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار 2024 بعدما فاز على غينيا بنتيجة 2-1 في الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة للبطولة.

ثم فاز منتخب مصر مع البرتغالي روي فيتوريا على جنوب السودان وديًا بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

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