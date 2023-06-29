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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

منتخب مصر يصعد مركزًا في التصنيف الدولي ويحافظ على ترتيبه إفريقيًا

منتخب مصر
منتخب مصر

استطاع منتخب مصر الأول لكرة القدم تحت القيادة الفنية للمدرب البرتغالي روي فيتوريا، تحقيق العديد من النتائج المتميزة منذ توليه قيادة الفراعنة.

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موعد مباراة منتخب مصر الأولمبى والجابون المقبلة في أمم أفريقيا

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ترتيب مجموعة منتخب مصر الأولمبي بعد ختام الجولة الثانية

تصنيف الفيفا عن شهر يونيو 2023

وأصدر الاتحاد الدولى الـ فيفا ترتيب المنتخبات على الصعيد الدولى و الافريقي فشهد الترتيب تواجد منتخب مصر فى المركز الـ34 في التصنيف عن شهر يونيو بعدما كان يتواجد فى المركز الـ35 على الصعيد الدولي، فيما احتل المركز الخامس بين المنتخبات الإفريقية فى الترتيب.

ترتيب منتخب مصر افريقيا  

المغرب 13 عالمياً

السنغال 18 عالمياً

تونس 31 عالمياً

الجزائر 33 عالمياً

مصـر 34 عالمياً

وأعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" التصنيف الشهرى للمنتخبات لعام 2023 عن شهر يونيو، الذى يتصدره منتخب الأرجنتين يليه المنتخب الفرنسى فى المركز الثانى.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره منتخب أثيوبيا يوم الإثنين الموافق 4 سبتمبر في إطار منافسات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا .

وكان منتخب مصر حسم تأهله إلى نهائيات أمم إفريقيا بعد الفوز على غينيا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على الملعب الكبير بمراكش، وجاءت أهداف الفراعنة في المباراة عن طريق محمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد. 

نتيحة مباراة منتخب مصر وجنوب السودان 

نجح منتخب مصر في تحقيق فوزًا كبيرا على نظيره منتخب جنوب السودان بثلاث أهداف نظيفة، في المواجهة الودية التي شهدها ستاد القاهرة 

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