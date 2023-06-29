إزالة 36 حالة تعد على الأراضي الزراعية ببنى سويف

ازالة التعديات على الأراضي الزراعية

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على ضرورة مواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة والمخلفات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وبخاصة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، والتي قد يستغلها البعض في التعدي على الأراض الزراعية أو الشروع في أعمال بناء مخالف داخل الأحوزة العمرانية وتفعيل غرفة العمليات بديوان عام المحافظة والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية لمتابعة أية شكاوى والعمل على التدخل السريع لحلها، ووفق خطة محكمة ومحددة للتعامل مع كافة المواقف والمشاكل في القطاعات الخدمية.

وتبين من التقرير الذي أعده المهندس أشرف كمال رئيس وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام، أنه قد تم إيقاف وإزالة في المهد لعدد 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات بناء داخل الحيز العمراني بمراكز ناصر إهناسيا سمسطا الواسطى وذلك في ثان أيام إجازة عيد الأضحى المبارك وتضمنت ٣حالات تعد على الأراضي الزراعية ٤حالات على أملاك الدولة ٣حالات بناء طوابق عليا بدون ترخيص ليصبح إجمالي ما تم إزالته خلال إجازة العيد إلى 36حالة وذلك بالتنسيق والتعاون مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية وحماية الأراضي بمديرية الزراعة ومتابعة وإشراف من وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام ولجانها الفرعية بالمراكز

وشدد المحافظ على أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لضمان عدم استغلال أيام العيد في التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أية أعمال بناء مخالفة

جدير بالذكر أن مديرية الزراعة قد أتمت استعداداتها ضمن خطة المحافظة الخاصة بعيد الأضحى المبارك، والتي تضمنت تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية برئاسة وكيل الوزارة متصلة بغرفة عمليات فرعية بإدارات الزراعة لمتابعة سير العمل ومواجهة أية تعديات على الأراضي الزراعية قد تحدث استغلالاً لإجازة العيد.

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