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الخميس 29 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

حالة الطقس في ثالث أيام العيد

الأرصاد
الأرصاد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدًا الجمعة، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، من المتوقع أن يشهد طقسًا معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على الأنحاء كافة، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية  وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

 

وأوضحت الأرصاد، أنه من المتوقع غدا أن يشهد نشاط رياح على بعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد، وشبورة مائية خفيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مع وجود ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا منا يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2: 3 درجة.

 

درجات الحرارة غدًا الجمعة: 

القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة

الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22 درجة

مطروح العظمى 28 درجة والصغرى 22 درجة

سوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة

قنا العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة

أسوان العظمى 39 درجة والصغرى  28 درجة.

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