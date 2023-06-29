وفاة ربة منزل على يد زوجها بالجيزة

مصرع ربة منزبل على يد عاطل خنقاً خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب طلب الزوجة عيدية بمنطقة أوسيم في الجيزة.

بدأت احداث الواقعة بتلقي رئيس وحدة المباحث، إشارة من غرفة عمليات النجدة بعثور أحد الأشخاص على جثة زوجته متوفاة داخل مسكنها الكائن بدائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل في العقد الثالث من عمرها بها آثار حز وخنق بمنطقة الرقبة وادعاء زوجها وفاتها طبيعيا.

بإجراء التحريات تبين وجود خلافات أسرية بين الزوج وزوجته وبإعادة مناقشته وتضييق الخناق عليه اعترف بارتكاب الواقعة وقتل زوجته خنقا بسبب خلافات أسرية وطلبها العيدية، على الرغم من علمها بمروره بضائقة مالية وتطور الأمر بينهما إلى مشاجرة أقدم خلالها على خنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وأنه حاول الهروب بجريمته وادعاء وفاتها طبيعيا، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفي أوسيم المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

وفي سياق اخر، شنت الإدارة العامة لـ مكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام والأمن المركزي، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة ومديريتي أمن كفر الشيخ الإسماعيلية، حملة أمنية استهدفت نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم متخذين من دوائر مراكز شرطة مطوبس والإسماعيلية، وقسم شرطة ثان الإسماعيلية بنطاق محافظتي كفر الشيخ والإسماعيلية، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 4 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية مقيمون بدائرة مركز شرطة مطوبس بكفر الشيخ، لقيامهم بترويج المواد المخدرة على عملائهم بدائرة المركز، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام 500 قرص مخدر لعقار رويال وطبنجة ومبالغ مالية و5 هواتف محمول وميزان حساس.

كما تم ضبط 4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية، لقيامهم بترويج المواد المخدرة على عملائهم بدائرتي مركز شرطة الإسماعيلية، قسم شرطة ثان الإسماعيلية بحوزتهم 1.250 كيلو جرام لمخدر الهيروين 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش وبندقية آلية وطبنجة وبندقية ضغط مزودة بتليسكوب رؤية ليلية و8 خزينة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ومبلغ مالي و5 هواتف محمول.

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 590،000 جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، جاء هذا استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.

للمزيد من اخبار الحوادث اضغط هنا.