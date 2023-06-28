تفاصيل مصرع طالب صعقا بالكهرباء بسبب تنظيفات العيد

لقي طالب مصرعه، صعقا بالكهرباء من جهاز التلفزيون أثناء تنظيف الشقة بمنطقة المنيرة الغربية في الجيزة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من مستشفى التحرير العام المركزي، بوصول جثة طالب 15 عام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.

وتبين أنه أثناء قيام طالب ووالدته بتنظيف الشقة، أصيب بصعق كهربائي من جهاز كهربائي التلفزيون، مما أسفر عن وفاته في الحال، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

من جهة أخرى عثرت الأجهزة الأمنية، اليوم الأربعاء، على جثة سيدة في حالة تعفن داخل مسكنها بمركز أوسيم شمال الجيزة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء مدير مباحث الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بانبعاث رائحة كريهة من منزل بادئرة القسم.

ومن جانبه وجه رئيس مباحث القطاع بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ بالتنسيق مع فرقة الوراق وأوسيم في حضور مفتش الصحة والنيابة العامة، وتبين أن الجثة لسيدة تدعى "سعدية.ع." عثر عليها متعفنة دون بعثرة في محتويات الشقة أو آثار كسر بمنافذ المسكن.

نقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وأخطر مدير قطاع الشمال بالواقعة.