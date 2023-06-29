"كلها غيرانة" لشيرين عبدالوهاب تحقق 180 مليون مشاهدة في عامين

نجحت أغنية “كلها غيرانة” للنجمة شيرين عبدالوهاب في تحقيق نجاح كبير حتى الآن، وذلك منذ طرحها شهر ديسمبر عام 2021 الماضي.

حيث حققت الأغنية نسبة مشاهدات وصلت إلى 180 مليون مشاهدة وكانت الأغنية متصدرة ترند “يوتيوب" لفترة طويلة وقت طرحها، خاصة أنها طرحت في وقت شائعات طلاقها من زوجها حسام حبيب رائجة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

كلمات أغنية كلها غيرانة

أغنية “كلها غيرانة” من كلمات محمد مصطفى، ألحان محمود أنور، وتوزيع محمد مجدي. وتقول كلمات الأغنية: "كلها غيرانة بتحقد والنفسية سواد لو أعدي في حتة أنا مش بسلم من الكومنتات طب أعمل ايه منا ست جميلة ودي كاريزمات أنا بدخل اي مكان بقلبه ده بفضل الله واللي يشوفني على طول بعجبه من غير معاناة في حاجات كده خلقة ربنا مش مجهود عاملاه خلوا اللي يغير مننا يجي ويعمل زينا من غير ما يغل يقل ويضربنا في ضهرنا خلوه يجي في وشنا لو عنده حاجة يقولنا وبلاش بقي شغل قالولنا كفاية كلام عننا الناس طول ما بتتكلم عنك ليك قيمة جايبين سيرتك بالخير أو كانت دايرة نميمة سيبها على الله وفكك طول ما النية سليمة وأنا في المواضيع ده أنا واخده شهادة خبرة سنين وكلام الناس بقى بالنسبالي زي البنزين بيخليني أنور أكتر واثبت أنا مين".

وكان أثار حسين حبيب والد حسام حبيب موجة جدل واسعة خلال الساعات الماضية بتصريحات صادمة عن نجله وزوجته المطربة شيرين عبد الوهاب ردًا على الهجوم العنيف الذي تعرض له من الجمهور بعد دفاعه عنها بقوله "شيرين صوت مصر".

والد حسام حبيب يخرج عن صمته: أنا مفلستش إلا من بعد ما ابني اتجوز شيرين

كتب والد حسام حبيب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى الأشهر "فيس بوك": "الناس اللي قالت إني بقبض من شيرين عشان قلت إنها صوت مصر، أنا كنت بجامل ابني ومراته، لكن للحق أنا مفلستش إلا من بعد ما اتجوز شيرين وأخد فلوسي، وده الفرق لما كان متجوز هنا اللي قالت له عيب تاخد فلوس أبوك اشتغل، وكفي نفسك".

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب ووالده

انتشرت تصريحات والد حسام حبيب على نطاق واسع بين الجمهور، متسائلين عن سر هجومه على شيرين عبد الوهاب بعد دفاعه عنها، وتغيير موقفه تجاهها خلال أقل من 24 ساعة، وذلك بعد مقارنتها بزوجة ابنه حسام حبيب الأولى "هنا"، وتمييزه الأخيرة عنها بوصفها أنها كانت تخاف على مستقبل ابنه وتشجعه على العمل دون الاعتماد على أموال والده.

والد حسام حبيب عبر فيسبوك

والد حسام حبيب: شيرين عبدالوهاب هي الوحيدة التي تستحق لقب صوت مصر

وعلّق والد حسام حبيب على أزمة صوت مصر التي أثارت موجة جدل واسعة مؤخرًا بيتن فنانات مصر، مؤكدًا أن شيرين عبد الوهاب زوجة ابنه هي الوحيدة التي تستحق لقب "صوت مصر"، مشيرًا إلى أنه لا أحد من مطربي ومطربات اليوم يستحق ذلك اللقب.

شيرين عبدالوهاب تحتفل بعيد ميلاد زوجها حسام حبيب في أجواء رومانسية

واحتفلت شيرين عبد الوهاب، بعيد ميلاد زوجها حسام حبيب الـ 43 وسط أجواء دافئة من الرومانسية، حيث ظهرت في مقطع فيديو وهي تحمل قطعة كيك صغيرة بداخلها شمعة أضاءتها لمفاجأته، الأمر الذي أدخل السرور على قلبه مثلما بدا على ملامحه، فيما حرصت شيرين على التعبير عن حبها له أمام الجميع من خلال تقبيله على وجنتيه.

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

ديو غنائي جديد يجمع الزوجين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

وكان الفنان حسام حبيب قد فاجأ الجمهور باستعداد لتقديم ديو غنائي مع زوجته شيرين عبد الوهاب قريبًا، ومن المقرر أن يطرحاه خلال الأيام المقبلة.

وأضاف حسام حبيب خلال لقائه ببرنامج برنامج "ET بالعربي": "عملت أنا وشيرين أغنية حب مختلفة عن أغنيتنا السابقة، وبنعمل أغنية تانية مفرحة وحلوة جدا"، مضيفًا: "مقدرش أكشف تفاصيل أكتر من كدة شيرين هتزعل مني".