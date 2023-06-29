العثور على جثمان شخص في ظروف غامضة ببني سويف

تمكن أهالي قرية أقفهص، التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، من العثور على جثة شخص في العقد الخامس من العمر داخل مجرى مائي بإحدى الزراعات وبها طعنات متفرقة.

بدأت الألأحداث بتلقي مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة، بعثور أهالي قرية أقفهص التابعة لمركز الفشن، على جثة شخص في العقد الخامس من العمر ملقاة داخل مجرى مائي بإحدى الزراعات المجاورة للقرية.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق.

بينما، لقيت ربة منزل مصرعها، صدمها قطار لدى مرورها من معبر غير شرعي أمام قرية الحلة بمدخل مقابر القرية، في مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وتم نقل جثمانها لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بداية الواقعة بتلقى غرفة العمليات فى مجلس مدينة إسنا، يفيد بصدم قطارربة منزل ، أثناء مرورها من معبر غير شرعي بمدخل مقابر قرية الحلة والحليلة، ولقيت مصرعها فى الحال، وتم نقل جثمانها لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي سياق اخر، أصيب 14 شخصا في حادث انقلاب حافلة على طريق الكريمات الشرقي بالصف، ودفع مرفق الإسعاف بسيارات لنقل المصابين إلى المستشفيات، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من نائب مدير المباحث، يفيد بورود بلاغا من عمليات النجدة بانقلاب أتوبيس يستقله 47 راكبا، وعلى الفور كلف مدير الإدارة العامة للمباحث رجاله بالتوجه إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير أتوبيس على طريق الكريمات الشرقي بدائرة القسم، انقلب الأتوبيس ما تسبب في إصابة 14 راكبا بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، وتم رفع آثار الحادث وتسير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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