انتظام العمل بالوحدات الصحية و المستشفات بالبحر الاحمر

كلف اللواء ياسر حماية رئيس مدينة راس غارب مدير الادارة الصحية بالوحدة المحلية لمدينة راس غارب بالمتابعة الدورية للتأكد من انتظام العمل بالوحدات الصحية ومكتب الصحة وتوفير جميع الخدمات الطبية لمواطنى المدينة ، مشيرا بقيام مسئول الرعاية الاساسية بالادارة الصحية بالمدينة بالمرور على مكتب الصحة ووحدة الامل و وحدة الميناء والتأكد من انتظام العمل بهم واستقبال المواطنين وتوفير الرعاية الطبية للمترددين على الوحدات .

ويأتى ذلك ينفيذا لتوجيهات اللواء عمر حنفى محافظ البحر الاحمر بانتظام العمل بجميع الوحدات الصحية ومكاتب الصحة بمدن المحافظة وتقديم جميع الخدمات الطبية للاهالى.

جدير بالذكر استقبل أن الدكتور عمرو عادل مدير إدارة مستشفيات البحر الاحمر و الدكتور محمد السيسي مدير إدارة المتوطنة كان قد استقبل كلا من فضيله الشيخ محمد عبد الرحيم مدير عام ادارة الوعظ و لجنه الفتوي و الشيخ محمد كامل طايع و الشيخ محمد احمد خليل من اعضاء لجنه الفتوي بالمنطقه الازهريه بالبحر الاحمر

ذلك اثناء زيارتهما لمستشفي الغردقة العام مهنئين الفرق الطبيه بعيد الاضحي المبارك و زياره المرضي لمؤازرتهم العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر توالي المرور الاشرافي من كما قامت الفرق الطبيه بمديريه الصحة بالبحر الاحمر بالمرور الاشرافي للوقوف على مدى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك صباحاً ومساء ًعلي جميع المنشآت الصحية بمحافظة البحر الأحمر و التي تضمنت فرق من ادارة الطب العلاجي و ادارة المستشفيات وادارة الجودة و ادارة المعامل و ادارة التمريض برفقة التفتيش المالي و الاداري علي مستشفى الغردقة العام و مستشفي الحميات بالغردقة وذلك لمتابعة سير العمل وانتظامه والتأكد من تواجد فرق العمل بكامل قوتها وتوافر الادوية والمستلزمات الطبية والوقوف على جاهزية واستعدادات المستشفى لاستقبال اي حالة طارئة.

وفي ذات السياق توجهت مجموعة من فرق ادارة الرعايه و الاعلام السكاني والثقافة الصحية و التمريض للمرور علي العيادات المتنقلة الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية ١٠٠ يوم صحة و التي تضمنت خطة تأمين العيد باماكن تمركزاتها و علي وحدة الاحياء و الميناء والحضري

و ايضا قام مسئول التفتيش المالي والإداري بمرسي علم صباحا بالمرور علي وحده الحي الاول ومركز طب الاسرة

واكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمه وضرورة رضا المنتفعين وتقديم كافة الدعم لجميع المنشآت الصحية بالمحافظة لمواجهة اي طوارئ خلال اجازه العيد

كما كلف اللواء ياسر حماية رئيس مدينة راس غارب كال من الادارة الهندسية وقسم التنظيم والمتابعة الميدانية براس غارب برصد اى حالات تعدى على اراضى املاك الدولة ورفع الاشغالات بشوارع المدينة .

مشيرا بأنه تم تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدى على اراضى املاك الدولة بتقسيم المخازن وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.

وذلك فى إطار جهود الوحدة المحلية للحفاظ على اراضي الدولة وازالة كافة افة أنواع المخالفات والتصدي بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء

و جاء ذلك بعد ان استقبلت غرفه عمليات المحافظة شكاوي مواطنين بالتعدي على املاك الدولة بمدينة راس غارب

حيث افاد محمد رياض مدير الغرفة ان غرفة عمليات المحافظة تعمل علي مدار 24 ساعة وعلي استعداد كامل لاستقبال شكاوي المواطنين خلال اجازة عيد الاضحى المبارك والعمل الجاد علي حلها .

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