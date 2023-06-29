توافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات بدسوق فى ثانى أيام عيد الأضحى

شهدت الحدائق والمتنزهات بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، توافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات، لقضاء ثانى أيام عيد الأضحى المبارك ، بحديقة الأسرة والطفولة، حدائق ميدان العارف بالله إبراهيم الدسوقي وكورنيش النيل بدسوق، و نادى دسوق الرياضى ومركز شباب دسوق، في ظل توافر كل الخدمات واحتياجات المعيدين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

كما قضى عدد من الأهالي الاحتفال بمظاهر عيد الأضحى، في الرحلات النيلية التي شهدها نهر النيل بدسوق الاستمتاع بجولة بنهر النيل فرع رشيد من خلال المراكب النيلية الثابتة والمتحركة، والألعاب والأنشطة الترفيهية، والملاهي، ومراكب التنزه ، وحديقة الحيوان و،فوتو سيشن، سينما 9dومطاعم"، ووجه اللواء رئيس مدينة دسوق، بتقديم كافة الخدمات للمواطنين.

وقال اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق إنه تم تجهيز حديقة الأسرة والطفولة لاستقبال الزوار طوال أيام العيد ، بقيادة المحاسب محمد شعبان، وفريق عمل جديد وأمن ادارى، موضحا أن المراكب تقوم برحلات نيلية على ضفاف فرع نهر النيل بالمدينة، مؤكداً أن رجال شرطة الإنقاذ النهرى يتابعون الرحلات النيلية، حرصا على سلامة المعدين.