توزيع 21 ألف و500 كيلو لحوم بلدي على الأسر الأولى بالرعاية بكفرالشيخ

تشهد مجازر محافظة كفرالشيخ، ذبح الأضاحي، لليوم الثاني على التوالي، لمؤسسات المجتمع الأهلي التنموي، من أول أيام الأضحى المبارك، وتستمر إلى عصر أخر أيام التشريق، وتحت إشراف الطب البيطري وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.

وأكد محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، على الدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة، للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم خاصةً في الأعياد والمناسبات.

ووجه نورالدين بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.