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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المغتربون المصريون

كلمة حق.. رسالة من ملتقى شباب الخير بالخارج للوطن في ثورة يونيو

حملة قلوب بدق بكلمة
حملة قلوب بدق بكلمة حق: "تحيا مصر"

يعمل فريق ملتقى شباب الخير المصريين بالخارج، على تدشين حملة تحمل أغنية للوطن بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، تحت عنوان: “ قلوب بدق بكلمة حق: تحيا مصر”، مؤكدين أنها رسالة موجهة للوطن وللقيادة السياسية بأن المصريين بالخارج يدعمون  مصر بكل مراحلها.

وقال منسق الفريق هاني كمال، إننا بتلك الحملة نرسل رسالة للبلد والمصريين اننا في ظهرهم ومستمرون هلى نفس الفكر والنهج لثورة 30 يونيو لتوفير حياة كريمة لأبناء الوطن وفي طريقنا لتحقيق الرؤية بالكامل للجمهورية الجديدة ولخطط الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 وأكد منسق فريق ملتقى شباب الخير المصريين بالخارج، أن تلك الحملة رسالة قبل الانتخابات الرئاسية بأن المصريين في الخارج يدعمون الوطن والجمهورية الجديدة.

انتفاضة ضد قوى الشر والظلام 

 هذا ويحتفل المصريين بثورة 30 يونيو، تلك المناسبة التي ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن؛ ففي هذا اليوم المجيد خرج الملايين من أبناء الشعب المصريّ العظيم، منتفضين ضد قوى الشر والظلام الذين اختطفوا الوطن، وأرادوا أن يغيروا هويته، فملأ المصريون الشوارع والميادين في كل أنحاء مصر المحروسة في مشهد حضاريّ شهد له العالم أجمع.

 

حيث صنع الشعب المصري واحدة من أعظم الثورات في التاريخ؛ استعاد بها وطنه، وأنقذ البلاد من الفوضى والانهيار، لتمارس الدولة هيبتها ودورها الوطنيّ في بناء الحاضر وتأمين المستقبل.

 

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